Скрытая угроза: как США пытаются оправдать свой террор в Сирии. Колонка Комиссара Яррика

Ситуация на оккупированных США территориях на северо-востоке Сирии может принять по-настоящему опасный оборот. Источники с мест сообщают – Штаты готовы выпустить на захваченные территории несколько сотен террористов «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) для того, чтобы укрепить свое присутствие в богатом и нефтеносном регионе. Все это угрожает в первую очередь мирному населению Сирии, которое оказалось зажато между неоколониальной администрацией США и вооруженными головорезами.

О том, как оккупационные силы США готовятся запустить подготовленных террористов ИГИЛ1 на северо-восток Сирии для оправдания своего незаконного присутствия, сообщает руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик.

Огонь в Заевфратье

Источники в Сирии сообщили 22 мая о сожжении посевов в деревнях Кур Хасан, Тамами и Силеб в окрестностях города Тель-Абьяд в Ракке. И хотя в данном случае причиной пожара стали не действия «спящих ячеек» боевиков «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена законом РФ и здравым смыслом), а обстрел турецкой артиллерии – остается вопросом, почему точно такие же пожары возникают в других частях северо-восточной Сирии, подконтрольных проамериканским отрядам курдов?

Agricultural lands were burned in the villages of Kor Hasan, Tamami and Sileb of Tal Abyad town, north of Raqqa, as a result of the shelling by #Turkish forces and their affiliated armed opposition groups pic.twitter.com/EiL2hXcsRH — NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) May 21, 2020

Так, во вторник на сельскохозяйственных полях на востоке провинции Ракки вспыхнул пожар, который уничтожил более 10 гектар посевов. Инцидент произошел в районе деревни Хаус, расположенной в 65 км к востоку от города Ракка, центра одноименной провинции. Еще 8 гектар пшеницы сгорело в районе деревни Хасс-Ужал в 50 км Ракки.

Все это могло бы выглядеть как очередная сводка происшествий, если бы не одно паскудное обстоятельство. Эти населенные пункты находятся слишком далеко от линии соприкосновения с ВС Турции, в глубоком тылу, а активности «спящих ячеек» ИГИЛ в них не наблюдалось уже несколько лет. Соответственно, поджог сельскохозяйственных угодий – а данные события, принявшие массовый характер, безусловно, являются «рукотворными» – кому-то в Заевфратье выгоден.

Новые базы США

Постепенная потеря влияния на востоке Сирии является главным опасением американцев в регионе. Всеми силами США пытаются удержать свою власть. Для этого через проамериканскую курдскую администрацию и ее службу безопасности «Асайиш» устраивается террор местных арабов, уничтожаются их сельскохозяйственные угодья и фермерские хозяйства, а само население держат в страхе возрождения ужасного ИГИЛ.

Под предлогом недопущения возрождения исламистов в Заевфратье, американцы возводят свои военные объекты. Так на прошедшей встрече между представителем США на востоке Сирии и заместителем руководителя курдских «Демократических сил Сирии» Ридором Хамилем было принято решение о возведении в населенных пунктах Хазима и Аль-Карма двух американских военных баз.

Ирония судьбы заключается в том, что данные объекты будут находиться на трассе между Раккой и Кобани (Айн-аль-Арабом), по которой доставляется гуманитарные грузы с территорий, подконтрольных Дамаску, в восточные провинции страны. Вспоминая, как американцы чуть не сорвали доставку гуманитарной помощи из Латакии в Камышлы через Дейр-эз-Зор, не исключено, что таким же образом США желают перекрыть аналогичный маршрут через провинцию Ракка.

Также источники сообщают, что США расширяют свою базу на нефтяном месторождении «Аль-Омар» и строят новую базу в населенном пункте Аль-Джазрат. Но здесь расчет еще более очевиден: еще в прошлом году Дональд Трамп устроил «каминг-аут» и признался в том, что «ему нравится нефть Сирии», которую он хотел бы присвоить для себя и для американского народа. Теперь в нефтеносных регионах Заевфратья строится новая американская инфраструктура – для того, чтобы можно было еще больше украсть нефти у сирийского народа.

Таким образом американцы желают лишить жителей провинций Ракка, Хасака и Дейр-эз-Зор помощи от официального правительства, тем самым сделать их полностью зависимыми от американцев. По их мнению, это лишит Дамаск и Россию влияния на жителей восточных районов Сирии. А то, что действия американцев сделают жизнь местного населения еще более невыносимой, США мало интересует. Главное, по их мнению - не пустить официальную власть на территории, которые Вашингтон уже считает своими по праву.

Боевики «замедленного действия»

Однако при возведении сразу нескольких крупных военных объектов на оккупированной территории суверенного государства (куда Штаты, собственно, никто не звал) проявлять излишнюю наглость тоже не стоит. Все же для поддержания международного имиджа борцов с ИГИЛ, как ни странно, нужны сами террористы. А их после столкновений с правительственными войсками в период с 2017 по 2020 годы на территории страны осталось крайне мало.

И здесь у США существует практически неиссякаемый «террористический» ресурс, в лице лагерей подготовки боевиков внутри оккупированной сирийской территории. Это, во-первых, 55-километровая «зона безопасности» вокруг базы США «Ат-Танф», а также около 10 тысяч заключенных террористов ИГИЛ в тюрьмах в подконтрольных им провинциях Хасака и Дейр-эз-Зор.

Еще в декабре 2017 годе Россия предупреждала о том, что террористы ИГИЛ вступают в сговор с американскими оккупантами. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что США располагают военными базами на юге и северо-востоке Сирии, на которых проходят боевую подготовку боевики, ранее воевавшие за «Исламское государство». В обмен на сохранение жизней и избавление их от участи быть пойманными правительственными силами САР или убитыми российской авиацией, боевики ИГИЛ согласились исполнять все приказы новых хозяев.

Так, 400 террористов, которые защищали «столицу» псевдо-халифата Ракку, были вывезены курдскими боевиками под прикрытием американцев в лагерь Аш-Шаддади на востоке Сирии. Еще часть боевиков укрылась от возмездия на базе «Ат-Танф», откуда периодически совершает налеты на силы сирийской армии.

Тот факт, что США готовят на подконтрольной им территории Сирии боевиков ИГИЛ, подтверждается уже не в первый раз. Как мы помним, в начале мая из зоны Ат-Танфа бежали на подконтрольные Дамаску земли отряды боевиков группировки «Джейш Магавир ат-Таура». Они прошли полный курс обучения у американских кураторов – но в ходе сдачи сирийской армии указали на то, что вместе с ними на одной территории спокойно находились целые группы боевиков «Исламского государства», а американское командование, через различные каналы обеспечивало террористов военным имуществом.

Теперь американцы готовы использовать свои резервы из числа «перекрашенных» террористов, чтобы сеять хаос на востоке Сирии.

«Выпускники» из Ат-Танфа

По имеющейся информации сирийской армии, полученной от беглецов из Ат-Танфа, на начало июня запланирован «выпуск» группы боевиков, прошедших обучение в зоне Ат-Танфа. Банда, общей численностью около 200 человек, будет разделена на две примерно равные группы. Первая предназначается для действий против правительственных войск в пустыни Бадия, и на участке трассы Пальмира – Дейр-эз-Зор. Временным пристанищем боевиков станет приграничный с Ираком район – а точнее, перевалочные пункты Бир-аль-Ааси и Абр-Хасатен.

Вторая группа боевиков через Ирак будет переброшена в провинцию Ракка. Зачем? Для обоснования строительства американцами военных баз в этой провинции. Дело в том, что «выпускники» Ат-Танфа пополнят не как бы оппозиционную «Новую сирийскую армию», которую готовят США, а остатки группировки ИГИЛ. Именно им отведена роль ужаса, от которого доблестные американцы будут защищать население востока страны.

Подводя итог, можно констатировать – американцы всеми силами пытаются удержать свою власть в Сирии. При этом они не брезгуют прибегать к услугам террористов «Исламского государства», с которым они якобы борются. Более того, для оправдания своего присутствия, строительства военных баз США готовы бесконечно поддерживать жизнедеятельность ИГИЛ, обеспечивая его оружием, деньгами, военным имуществом и людьми. Все что угодно, лишь бы сохранить возможность дальше грабить Сирию и держать в рабстве ее народ.

1 Организация запрещена на территории РФ.