Наблюдателей на ЕГЭ отберут по антителам

Москва, 27 мая. Врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей заявил, что в ведомстве идет обсуждение формата, в котором в этом году будут работать наблюдатели на Едином госэкзамене (ЕГЭ). Его проведение из-за пандемии коронавируса в России сдвинулось практически на месяц позже, и Рособрнадзор вынужден реагировать на меняющуюся ситуацию.

«На сегодняшний день есть ряд регионов, куда приезжих извне определяют на обязательный двухнедельных карантин. Будет ли эта норма действовать через месяц в субъектах федерации или нет — неизвестно. Есть перечень регионов, куда мы в обязательном порядке поедем. Мы отслеживаем требования по безопасности в таких субъектах и их изменения», — заявил Анзор Музаев.

Он также отметил, что Рособрнадзор будет заранее договариваться о количестве выезжающих, и местах их проживания.

«Этот год особенный, и если в прошлом в качестве наблюдателей выезжали студенты, то в этом поедут в основном взрослые люди. Кроме того, мы отслеживаем ситуацию с добровольным тестированием на антитела, хотим посмотреть на результаты этой работы и постараться отобрать тех, кто имеет антитела в организме, и это не обязательно уже переболевшие. Наличие антител в организме дает высокую вероятность, что эти люди не заболеют. В эту категорию входит всего 12-14 процентов, и мы постараемся на основе этого провести отбор наблюдателей, чтобы не рисковать здоровьем сотрудников», — уточнил Анзор Музаев.

Собеседник ФАН пояснил, что ежегодно ведомство направляет федеральных наблюдателей примерно в 15 регионов. Часть субъектов федерации меняется, другие — из года в год находятся в этом списке.

«По итогам каждой приемной кампании мы анализируем полученные цифры и принимаем решение, где внешний контроль будет необходим», — пояснил принцип ротации корреспонденту Федерального агентства новостей Анзор Музаев.

По его словам, число федеральных наблюдателей, выезжающих в разные регионы, разное. Где-то всего три человека принимают участие в процедуре проведения ЕГЭ в отдельно взятом пункте, а где-то есть необходимость направлять в регион делегацию до ста человек. В этом году обсуждается также идея, что в регионы, нуждающиеся в серьезном наблюдении, выедут не сто человек, как раньше, а всего несколько специалистов и организуют качественную работу по подготовке наблюдателей из местных студентов.

Полную версию интервью с врио главы Рособрнадзора Анзором Музаевым читайте в ближайшее время на сайте ФАН.