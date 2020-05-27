Окружение Гагариной назвало причины развода певицы с Исхаковым

Москва, 27 мая. Близкие певицы Полины Гагариной не верили в долговечность ее брака с Дмитрием Исхаковым. Внешне пара выглядела идеальной, но на деле имела массу причин для расставания.

Музыкальный продюсер Олеся Сазыкина рассказала, что с Исхаковым исполнительница познакомилась во время фотосессии, тогда звезде понравились снимки, сделанные будущим мужем.

«Дмитрий поменял ее образ жизни. Полина стала домоседкой, если выходит в свет, то для работы. Он ее чрезмерно контролировал. Каждый шаг отслеживал. И хотя у них дочка, я была уверена, что она долго с ним не выдержит. К тому же она пашет и зарабатывает большие деньги, а муж получает в разы меньше», — пояснила Сазыкина.

С ее оценкой согласна и близкая знакомая певицы, пожелавшая остаться неизвестной. По ее словам, Исхаков часто изводил свою жену нравоучениями, ведя себя как домашний тиран.

Однако есть и другая причина расставания, которую называют среди окружения исполнительницы, передает Kp.ru.

«Полина карьеристка, у нее все подчинено работе. Но в начале брака с Дмитрием она только шла к своей славе. Ей было 26 лет, она его боготворила. А потом переросла его. Тем более что она очень заточена на деньги. А Исхакову больше 30-40 тыс. руб. за съемку для журнала не платят», — заявила близкая Гагариной.

Многие, кто хорошо знаком с Гагариной и ее мужем, отмечают, что в последнее время в их семье часто происходили скандалы и ссоры. Судя по всему, все эти причины и заставили звезду принять решение о расставании с мужем.