В Петербурге НИИ гриппа набирает добровольцев для тестирования вакцины от СOVID-19. ФАН-ТВ

В настоящий момент протоколы исследований находятся на стадии согласования, однако в ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» свои заявки уже подали более полутора тысяч добровольцев из разных регионов страны.

За участие в клинических исследованиях добровольцы получат денежную компенсацию, все риски будут застрахованы. Несколько производителей уже подали протоколы клинических исследований в российский Минздрав. Однако далеко не каждый подойдет для участия в разработке вакцины. В середине июня пройдет первый этап проекта.

«Это должны быть лица старше 18 лет, верхняя возрастная граница нам пока неизвестна точно. Это должны быть здоровые лица, их состояние здоровья мы будет тестировать на скрининге. Это должны быть лица без наркотической и алкогольной зависимости, курящие не больше 10 сигарет в день, не беременные и не кормящие женщины и люди, которые способны регулярно приезжать в медицинский центр, чтобы поучаствовать во всех процедурах, предусмотренных протоколом. <…> Коронавирусом вследствие вакцинации они заболеть не смогут, поскольку вакцины, прошедшие доклинические исследования на лабораторных животных, они достаточно безопасны для человека. <…> У нас сейчас в базе порядка полутора тысяч человек, мы не закрываем набор, я думаю, что исследований будет несколько, и все желающие смогут попасть», — рассказала Татьяна Зубкова, заведующая консультативно-диагностическим отделением НИИ гриппа им А. А. Смородинцева.

По словам Зубковой, приезжать на процедуры за весь период необходимо будет несколько раз, поэтому добровольцы, которые живут далеко от Петербурга, скорее всего участие принять не смогут. Заразиться коронавирусом в процессе вакцинации невозможно, однако Татьяна Зубкова отметила, что могут возникать аллергические реакции на компоненты препарата. Все риски будут застрахованы в соответствии с российским законодательством. Для участников первой фазы исследований предусмотрена компенсация от 50 тысяч рублей.