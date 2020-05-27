Доктор Мясников рассказал об опасной работе врачей во время пандемии

Москва, 27 мая. Врач, работающий в инфекционной больнице, получает «пулю в грудь» в случае заболевания. Об этом рассказал доктор Александр Мясников в беседе с телеведущей Ксенией Собчак.

Мясников высказался об опасной работе медиков во время пандемии коронавируса нового типа и объяснил, чем отличается внебольничная пневмония от больничной.

«Если ты идешь, и на тебя кто-то чихнул, то ты получил один вирус, и, наверное, не заболеешь. Но здесь, в любой инфекционной больнице, особенно в реанимации, где все закрыто, где нет сквозняков, нет кондиционирования, где работают аппараты искусственной вентиляции, колоссальная инфекционная нагрузка. Если врач заболевает, то он получает, грубо говоря, пулю в грудь», — признался Мясников.

По международной статистике, от 15% до 30% медиков заболевают, добавил Мясников. Он привел в пример Китай, где каждый десятый погибший был врачом.

Мясников также объяснил, насколько коварна коронавирусная инфекция нового типа. Он заметил, что врачи раньше не были знакомы с COVID-19, но уже были предположения о «подлых свойствах» инфекции. По словам доктора, человек с коронавирусом за неделю до появления первых симптомов заболевания становится заразным.

В китайском городе Ухань в конце прошлого года была зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 во всем мире.