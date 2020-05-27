Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Доктор Мясников рассказал об опасной работе врачей во время пандемии

438
0 Оставить комментарий

Доктор Мясников рассказал об опасной работе врачей во время пандемии

Москва, 27 мая. Врач, работающий в инфекционной больнице, получает «пулю в грудь» в случае заболевания. Об этом рассказал доктор Александр Мясников в беседе с телеведущей Ксенией Собчак.

Мясников высказался об опасной работе медиков во время пандемии коронавируса нового типа и объяснил, чем отличается внебольничная пневмония от больничной.

«Если ты идешь, и на тебя кто-то чихнул, то ты получил один вирус, и, наверное, не заболеешь. Но здесь, в любой инфекционной больнице, особенно в реанимации, где все закрыто, где нет сквозняков, нет кондиционирования, где работают аппараты искусственной вентиляции, колоссальная инфекционная нагрузка. Если врач заболевает, то он получает, грубо говоря, пулю в грудь», — признался Мясников.

По международной статистике, от 15% до 30% медиков заболевают, добавил Мясников. Он привел в пример Китай, где каждый десятый погибший был врачом.

Доктор Мясников рассказал об опасной работе врачей во время пандемии

Мясников также объяснил, насколько коварна коронавирусная инфекция нового типа. Он заметил, что врачи раньше не были знакомы с COVID-19, но уже были предположения о «подлых свойствах» инфекции. По словам доктора, человек с коронавирусом за неделю до появления первых симптомов заболевания становится заразным.

В китайском городе Ухань в конце прошлого года была зафиксирована вспышка коронавируса нового типа. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-19 во всем мире. 

Новости партнеров

Новости партнеров