«Разорванные в клочья»: Владимир Винников о «черных лебедях» для Pax Americana

В эти дни в КНР проходит сессия Всекитайского собрания народных представителей, в работе которой принимают участие полторы тысячи депутатов. В начале июня в США должен состояться очередной саммит «Большой семерки» — в подзабытом уже оффлайн-формате. На 24 июня президент России Владимир Путин назначил проведение в Москве праздничного парада, посвященного 75-летию Победы над нацизмом, и подтвердил направленные ранее приглашения иностранным лидерам на него.

Эти и многие другие «сигналы» свидетельствуют о том, что мир понемногу выходит из «коронавирусной» паузы. Смотрит на себя в зеркало и — не узнает. Все как-то перемешано и сдвинуто, прежние указатели на местности явно не соответствуют наблюдаемому пейзажу, а часы идут непонятно куда и как…

Соответственно, множатся попытки найти либо установить новую систему координат в пространстве и времени, способную хоть как-то восстановить единство и цельность в понимании мира, который «никогда не будет прежним» (цитата Генри Киссинджера).

«Сценарных разработок» в этом направлении хватает уже с избытком: тема более чем востребованная, то есть, выражаясь на современном сленге, «хайповая». Проблема только в том, что никто из авторов подобных разработок до начала пандемии даже не предполагал возможность ее возникновения.



Поэтому все уже уяснили, что жизнь намного богаче наших представлений о ней, и от прилета разных «черных лебедей» (идиома Нассима Талеба), по размеру сопоставимых с COVID-19 или даже больше, никто не может быть застрахован — вне зависимости от того, насколько они «ручные».

Ясно одно: глобального рынка больше нет. Китай, например, сейчас просто отказывается покупать дешевую саудовскую нефть. Причина в том, что Эр-Рияд — союзник Вашингтона, который не только ведет против Пекина торгово-финансовую войну, требуя «заплатить за все», включая ущерб от коронавируса, но и угрожает войной «горячей». Про американские санкции по любому поводу в данном контексте даже говорить не приходится.

А раз нет «глобального рынка», то ненужной становится и «глобальная валюта» — в виде того же доллара США, который сейчас печатается ФРС в умопомрачительных количествах. Поскольку надо одновременно — на разрыв! — накачивать фондовые рынки и финансировать многотриллионный дефицит федерального бюджета Соединенных Штатов.

Кстати, в текущем году должен состояться очередной пересмотр валютной корзины МВФ, в которой, по всем правилам этой финансовой организации ООН, следует увеличить долю китайского юаня и сократить долю американского доллара. Но решатся ли на такой шаг Кристалина Георгиева и Ко — большой вопрос.

В подобной ситуации представляется неизбежным раскол глобального рынка и, соответственно, однополярного мира на несколько частей. Их количество и «персональный состав» — одна из наиболее обсуждаемых тем посткоронавирусной прогностики. Но пока понятно лишь то, что во всех возможных списках фигурируют американская и китайская финансово-экономические зоны (сферы влияния). Нередко эти списки данными двумя позициями исчерпываются.

Поскольку 80% глобального информационного пространства сегодня занимают масс-медиа «коллективного Запада», в основном — англоязычные, налицо общая тенденция к увеличению и усилению предполагаемой американской зоны, а также к уменьшению и ослаблению аналогичной китайской зоны. Все остальные потенциальные центры силы, в том числе Россия и континентальная Европа (Евросоюз), как правило, в таких прогнозах вообще не учитываются.

Различного рода вариантов здесь предложено множество: от зоны ЮСМЕКА (бывшая НАФТА: США + Мексика + Канада) до «всего мира», за вычетом КНР, России, Ирана и центральноазиатской части «постсоветского пространства». Но пожалуй, самым популярным сейчас становится «джеймсбондовский» вариант так называемых «Пяти глаз» на базе нынешнего союза разведок США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Этот вариант подразумевает, по сути, возобновление послевоенного «плана Черчилля» о содружестве англоязычных держав, осью которого должны стать «особые отношения» между Вашингтоном и Лондоном, тогда — Британской империей, а ныне — Содружеством наций, включающим, в том числе, такие государства, как Индия (член БРИКС и ШОС) и ЮАР (член БРИКС).

Вполне возможно, что актуализацией именно такого варианта «старого-нового» англосаксонского союза объясняется весьма поспешный и в меру положительный ответ премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на приглашение Дональда Трампа «вживую» поучаствовать в G7. Это явно интереснее, чем разгребать проблемы, нависшие над Лондоном из-за «Брекзита», с триллионными потерями для финансистов Сити.

При этом по умолчанию предполагается, что трансформация США как центра однополярного мира Pax Americana в один из центров мира многополярного, а также трансформация глобальной «империи доллара» должны пройти максимально мягко, без потрясений и катастроф. Но исторический опыт, в том числе опыт уничтожения Советского Союза, говорит о том, что это далеко не единственно возможный и даже далеко не самый вероятный вариант развития событий.

Тем более что США — относительно молодое государство с весьма ограниченным цивилизационным потенциалом и функционалом, сформированным Войной за независимость и гражданской войной. Поэтому в схватке со стаей «черных лебедей» американский белоголовый орлан может быть «разорван в клочья» (фраза Барака Обамы). Сегодня даже с одной такой «птичкой», коронавирусной, ему явно приходится хуже всех на планете…