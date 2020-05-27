Сирия, 27 мая. Тело мальчика было найдено в заброшенном доме в Ракке. Два турецких военных пострадали при взрыве на шоссе М-4 в Идлибе. САА нанесла ответные удары по позициям боевиков на западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили разведывательные вылеты на юге Ракки.

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по расположениям террористов на западе Алеппо.

«Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ): лишилась шести своих боевиков при взрыве в западной части Идлиба.

ВС Турции и протурецкие силы: понесли потери в результате детонации СВУ на шоссе М-4 в Идлибе.

Провинция Алеппо

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о возобновившихся перестрелках на линии разграничения Сирийской Арабской Армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. В ответ на провокационные обстрелы со стороны террористов, отряды которых базируются в западных районах Алеппо, артиллерийские дивизионы САА ударили по расположениям противника на подступах к населенным пунктам Кафр-Умма и Такад. Об уроне, нанесенном боевикам, пока ничего неизвестно.

Провинция Даръа

В регионе сохраняется напряженная обстановка из-за непрекращающихся вылазок неизвестных. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявил о двух новых нападениях, жертвами которых стали гражданские лица. Одно из них имело место в районе Даръа аль-Балад на юге административного центра провинции — стрельба неизвестных привела к гибели девочки. Второе произошло в населенном пункте Инхиль к северу от Даръа, где группой вооруженных лиц был застрелен один из бывших боевиков, урегулировавших свой правовой статус с властями САР, и сопровождаемый им ребенок.

Местные активисты возлагают ответственность за оба налета на боевиков, координирующих свою подпольную деятельность с силами международной коалиции, дислоцирующимися на юге Хомса в оккупированной США 55-километровой зоне.

Провинция Идлиб

Поступают сообщения о взрыве на пути следования турецких военных в западной части Идлиба. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), два солдата ВС Турции и три боевика протурецкой «Сирийской национальной армии» получили ранения в результате детонации СВУ на магистрали М-4. Они были эвакуированы на территорию Турции на вертолетах. Позднее на шоссе было обнаружено еще одно взрывное устройство, замаскированное под камень. Отмечается, что к месту происшествия прибыли террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», под контролем которых находится этот район.

Тем временем поступила уточненная информация о последствиях детонации СВУ, установленного у склада боеприпасов боевиков поблизости от деревни Ат-Тайбат. Согласно данным новостного портала SOHR, схрон принадлежал террористам запрещенной в РФ группировки «Исламская партия Туркестана». В результате шесть членов формирования были убиты, а еще несколько получили ранения.

Провинция Ракка

Twitter-канал (NPA_English) сообщает о том, что российские ВКС осуществили разведывательные вылеты в южных районах провинции. Военные самолеты были замечены над пустынными областями региона, в которых могут находиться укрытия террористов «Исламского государства»1, осуществляющих подпольную деятельность. О результатах обследования местности пока ничего неизвестно.

Тем временем поступают сообщения об убийстве ребенка в городе Ракка. Тело мальчика было найдено в одном из заброшенных зданий. По неподтвержденным данным медиапортала SOHR, некоторые внутренние органы отсутствовали. Мальчик числился пропавшим без вести в течение последних нескольких дней. Местные жители потребовали от «Демократических сил Сирии» (SDF) расследовать убийство и привлечь виновных к ответственности.

1 Организация запрещена на территории РФ.