Баранец: США начинают вести ядерную гонку, наплевав на все договоры

США всеми силами пытаются сократить отставание от России в тактическом атомном оружии, ради чего готовы даже на новую гонку вооружений. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

Так собеседник ФАН прокомментировал речь исполняющего обязанности помощника заместителя министра обороны США по ядерным вопросам Дрю Уолтера, в которой тот анонсировал готовность провести ядерные испытания «в течение месяцев» в случае, если президент страны Дональд Трамп даст соответствующее распоряжение. По словам представителя Пентагона, именно в такие сроки можно провести «очень быстрое испытание с ограниченными возможностями сбора данных», если глава государства отдаст приказ сделать это «по техническим или геополитическим соображениям».

«Если испытания и будут проведены, то лишь по лицемерным политическим причинам, — заявил Баранец. — Заметьте, что и военные, и конструкторы в США тычут пальцем в своего президента и говорят, что вот, если он, мол, разрешит, то мы испытания проведем. Думаю, можно не сомневаться в том, что к ним уже все приготовлено. Почему? Есть верная примета, которая повлияла на мой вывод».

По словам военного эксперта, Россия «уже несколько раз подсовывала» американцам проект договора о полном запрете тестирования атомных бомб — и ни разу он не был подписан второй стороной.

«Виляли хвостом, чесали репу, делали озабоченный вид, говоря «мы пока не готовы», и в конце концов сказали, что участвовать в этом не будут, — сказал собеседник ФАН. — Но здесь есть и еще один момент, который надо учитывать: сейчас все, что связано с Трампом, подсвечивается предстоящими выборами президента США. Конструкторы и генералы пытаются играть ему на руку, чтобы он мог выйти и сказать: «Смотрите, какой я великий президент, я укрепил наши ядерные силы», заработав при этом политические очки».

Таким образом, делает вывод Баранец, история с грядущими испытаниями является «многовекторной». Ведь с другой стороны, надо еще показать всему миру (а особенно России и Китаю), что Соединенные Штаты не спят и не стоят на месте, а совершенствуют свое оружие.

«Есть и еще один момент: США, осознавая свою отсталость от РФ в части тактического ядерного вооружения, совершенно лукавым образом просили Москву, чтобы мы согласились включить тактическое атомное оружие в договор о стратегическом наступательном вооружении, что наши политики, конечно же, не сделали, — рассказал военный эксперт. — Это два совершенно разных вида ядерного оружия, и при современном характере войны нам, возможно, и не придется задействовать свои «Тополя» для победы над противником в случае, если наши военные смогут задействовать более «интеллигентные» тактические заряды, которые в десятки и сотни раз слабее стратегических».

По словам собеседника ФАН, все признаки указывают на то, что Соединенные Штаты хотят приступить к испытаниям именно маломощного атомного вооружения, чтобы иметь возможность догнать нашу страну.