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В Совфеде напомнили о миллиардных потерях Германии из-за введенных против РФ санкций

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Сенатор Морозов объяснил, за что Германия отвесила Украине звонкую «пощечину»

Берлин постепенно понимает, кто несет главную ответственность за срыв Минских соглашений и за неурегулирование ситуации в Донбассе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Снять санкции с России

Украинский посол в Германии Андрей Мельник прокомментировал призывы политиков Германии снять экономические ограничительные меры с России.

В мае министр федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге назвала санкции против России бессмысленными. Она призвала Берлин отменить их. До этого с похожими заявлениями выступил и глава Германо-российского форума Маттиас Платцек.

Сенатор Морозов объяснил, за что Германия отвесила Украине звонкую «пощечину»

В свою очередь Андрей Мельник назвал предложения немецких политиков об отмене санкций «пощечиной» украинцам.

«Мы, украинцы, хотели бы намного более жестких санкций, направленных против Москвы. Но политически это было неосуществимо», — сказал дипломат.

Звонкая пощечина

Как отметил Олег морозов, Германия — суверенная страна, член Организации Объединенных Наций и Европейского союза, крупнейшая экономика Европы. И уж точно Германия в праве сама определять свою политику в целом и в отношении отдельных стран. У ФРГ есть свои политические интересы, давние традиции экономических отношений с Россией.

«Украинский фактор Германия в праве учитывать или не учитывать, в праве толковать события, связанные с Украиной, тем или другим способом. В Германии, кстати говоря, уже много лет не снимается с повестки тема отмена санкций. Напомню, ФРГ несет примерно 70% бремени российских встречных санкций, в отличие от других европейских стран. Все страны Европы — это 30% потерь. Понимаете?» — заявил Олег Морозов, объясняя, почему Германия отвесила Украине звонкую «пощечину».

Сенатор Морозов пояснил, за что Германия отвесила Украине звонкую «пощечину»

Сенатор напомнил, что потери Германии исчисляются миллиардами долларов. Для немецкого бизнеса это крайне болезненно. Поэтому слушать Украину или нет — это право Берлина.

«При этом мы никого не просим снять санкции. Мы уже привыкли жить в этих условиях. Это не ответ на какую-то нашу просьбу. Это ответ на те проблемы и вызовы, которые происходят внутри ФРГ. Германия никогда в перспективе не будет поступать себе в ущерб для того, чтобы сделать приятно Киеву. Тем более, что сегодняшняя Украина фактически торпедирует нормандский процесс, в котором Германия играет ключевую роль. И Берлин постепенно понимает, кто несет главную ответственность за срыв Минских соглашений, за неурегулирование ситуации в Донбассе», — заключил Олег Морозов.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.

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