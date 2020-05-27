В Совфеде напомнили о миллиардных потерях Германии из-за введенных против РФ санкций

Берлин постепенно понимает, кто несет главную ответственность за срыв Минских соглашений и за неурегулирование ситуации в Донбассе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Снять санкции с России

Украинский посол в Германии Андрей Мельник прокомментировал призывы политиков Германии снять экономические ограничительные меры с России.

В мае министр федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге назвала санкции против России бессмысленными. Она призвала Берлин отменить их. До этого с похожими заявлениями выступил и глава Германо-российского форума Маттиас Платцек.

В свою очередь Андрей Мельник назвал предложения немецких политиков об отмене санкций «пощечиной» украинцам.

«Мы, украинцы, хотели бы намного более жестких санкций, направленных против Москвы. Но политически это было неосуществимо», — сказал дипломат.

Звонкая пощечина

Как отметил Олег морозов, Германия — суверенная страна, член Организации Объединенных Наций и Европейского союза, крупнейшая экономика Европы. И уж точно Германия в праве сама определять свою политику в целом и в отношении отдельных стран. У ФРГ есть свои политические интересы, давние традиции экономических отношений с Россией.

«Украинский фактор Германия в праве учитывать или не учитывать, в праве толковать события, связанные с Украиной, тем или другим способом. В Германии, кстати говоря, уже много лет не снимается с повестки тема отмена санкций. Напомню, ФРГ несет примерно 70% бремени российских встречных санкций, в отличие от других европейских стран. Все страны Европы — это 30% потерь. Понимаете?» — заявил Олег Морозов, объясняя, почему Германия отвесила Украине звонкую «пощечину».

Сенатор напомнил, что потери Германии исчисляются миллиардами долларов. Для немецкого бизнеса это крайне болезненно. Поэтому слушать Украину или нет — это право Берлина.

«При этом мы никого не просим снять санкции. Мы уже привыкли жить в этих условиях. Это не ответ на какую-то нашу просьбу. Это ответ на те проблемы и вызовы, которые происходят внутри ФРГ. Германия никогда в перспективе не будет поступать себе в ущерб для того, чтобы сделать приятно Киеву. Тем более, что сегодняшняя Украина фактически торпедирует нормандский процесс, в котором Германия играет ключевую роль. И Берлин постепенно понимает, кто несет главную ответственность за срыв Минских соглашений, за неурегулирование ситуации в Донбассе», — заключил Олег Морозов.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.