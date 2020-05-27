Эксперт указал на ущербность «доказательств» наличия самолетов ВКС РФ в Ливии

Старые фотографии с сирийской авиабазы ВКС РФ Хмеймим вместо реальных спутниковых снимков, предоставленные командованием AFRICOM с целью обвинения России в якобы передаче боевых самолетов ливийской армии, рассчитаны на не очень осведомленных обывателей, доверяющих западным СМИ. Об этом заявил в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) главный редактор издания Politrussia Руслан Осташко.

Командование ЛНА опровергло заявление AFRICOM

Стоит отметить, что сегодня официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад аль-Мисмари назвал странным заявление со стороны командования AFRICOM о якобы прибытии российских боевых самолетов в Ливию, сделанное накануне. Он обратил внимание на то, что американская сторона совершенно не упомянула продолжающуюся экспансию Турции на территории североафриканской страны, а также многочисленные нарушения Анкарой оружейного эмбарго ООН и регулярную переброску сирийских террористов-наемников для так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«Мы находим странными такие заявления, в которых говорится о повышении боеготовности армии, что у нас есть различные типы российской авиации... Мы также считаем странным, что в этих сообщениях не упоминается о вмешательстве и экспансии Турции в нашу страну и переброске десятков тысяч наемников из Турции», — отметил спикер ЛНА в эфире телеканала Al Arabiya.

Запад уже неоднократно пытался обвинить Россию в причастности к внутриливийскому кризису. Это делалось путем различных вбросов в ряде зарубежных СМИ, в которых речь шла о якобы «российском присутствии» в Ливии. Однако все эти голословные обвинения традиционно не подкреплялись никакими фактами, а преподносились на веру западному обывателю. В этот раз представители AFRICOM предоставили фотографии неприемлемого качества, пытаясь придать хоть какой-то весомости своим заявлениям, однако приложенные снимки лишь подтвердили абсурдность выдвинутых обвинений.

По словам эксперта, Соединенные Штаты таким образом отреагировали на очевидные факты игнорирования Турцией запрета Организации Объединенных Наций на ввоз в Ливию любых типов вооружений. При этом не стоит забывать, что Анкара является союзником США по НАТО, а заявления о якобы передаче Россией боевых самолетов армии фельдмаршала Халифы Хафтара, фактически является попыткой обелить преступления турецких властей в Ливии. Он считает, что за счет выдвижения подобных обвинений в адрес Москвы Вашингтон отстаивает собственные геополитические интересы и покрывает нарушения турками международного права.

Нелепые «доказательства» AFRICOM

Примечательно, что никаких фото, действительно подтверждающих передачу боевых машин ЛНА, не было предоставлено AFRICOM, а снимки с авиабазы ВКС РФ в Сирии совершенно ничего не подтверждают, поскольку российская авиационная группа находилась в Сирии по просьбе легитимных властей Сирийской Арабской Республики (САР). Также истребители ранее активно использовались военным контингентом РФ для уничтожения террористов «Исламского государства»1 (террористическая организация, деятельность которой запрещена в России) на сирийской территории, они вылетали с базы Хмеймим не только для выполнения боевых задач, но и для патрулирования воздушного пространства. Следовательно, приложенные американцами снимки отсутствующих на ВПП Хмеймим истребителей никак не подтверждают их передачу ливийской армии. Тем более, что на фотографиях намеренно были зацензурены даты съемки.

«Ранее был опубликован, в том числе и вашим изданием, ряд масштабных расследований касательно вмешательства Турции во внутренние дела Ливии и турецкой военной помощи незаконным вооруженным формированиям (ПНС Ливии. — Прим. ФАН). Естественно, все это дело на международной арене прозвучало, и американцы это услышали. Если бы они оставили такие вещи без ответа, то, соответственно, они бы показали, что принимают эту позицию и согласны с ней. Если же находится какой-либо аргумент наподобие «Турция помогает, потому что Россия помогает», то в таком случае это как бы нивелирует само расследование и турецкое вмешательство, даже частично легализуя его таким образом. То, что снимки сделаны на сирийской базе Хмеймим, американцам не впервой приходится фейкометить подобным образом, для них это совершенно привычное дело. Здесь необходимо отметить, что все мировое сообщество, то есть, обычные граждане, которые эту информацию поглощают, прекрасно понимают, что самолеты — это не пуля, и провезти их контрабандой между континентами невозможно бесследно. Перемещение такой авиагруппы было бы зафиксировано в любом случае с учетом того количества спутников, которые наблюдают за передвижением российских войск и авиации. Если бы самолеты реально находились в Ливии, то сделать снимки с ливийских военных аэродромов не составляло бы большого труда, однако этого нет, и американцы показывают фотографии сирийской базы Хмеймим, где самолеты ВКС РФ совершенно легально присутствуют», — обратил внимание собеседник ФАН.

На кого это рассчитано?

Кроме того, Осташко подчеркнул, что показанные американскими военными фотографии российских боевых самолетов предназначались для придания большей достоверности сделанного командованием AFRICOM заявления. При этом он обратил внимание на то, что большая часть западного сообщества не станет сопоставлять факты и проверять на подлинность приложенные Пентагоном снимки, а попросту поверит сказанному, на что, собственно говоря, и был сделан расчет.

«Обычный рядовой потребитель ведь не пойдет проверять подлинность фактов. Людям просто показали картинки и сказали, что российские самолеты в Ливии есть. Мы же помним случаи, когда зачастую снимки из компьютерных игр выдавались за настоящие, и ничего, крупные западные средства массовой информации их использовали и рассказывали об этом. Только когда все это дело попадало в Сеть, все обсуждали это и смеялись, они давали какие-то комментарии по этому поводу. Поэтому в данном случае американцы посчитали, что, наверное, снимки из Сирии — это лучше, чем снимки из компьютерной игры. Ну, хоть в этом они сдвинулись вперед, а так, какой была у них пропаганда, такой она и осталась», — констатировал главный редактор Politrussia.

Еще эксперт обратил внимание на абсурдность процедуры закрашивания опознавательных знаков в условиях наличия у большинства ведущих мировых держав современных средств идентификации военной техники, в том числе и боевых самолетов. Он считает, что тем самым в AFRICOM отчетливо дали понять, для кого предназначалось данное заявление, а именно — для западного потребителя, не обремененного аналитическим мышлением. Любопытно, что в итоге на половине изображений все-таки отчетливо видны звезды ВКС РФ, а на других ввиду ужасного качества материалов их просто невозможно рассмотреть. Однако все эти снимки опять же никак не подтверждают передачу российских самолетов ЛНА. Сами фото могли быть сделаны еще во время активных боевых действий в Сирии, проходивших несколько лет назад, где истребители НАТО часто сопровождали выполняющие вылеты на боевые задания воздушные суда ВКС РФ.

«Закраска опознавательных знаков в XXI веке, когда есть системы распознавания «свой-чужой» и много других компьютерных систем, которые идентифицируют любой военный объект принадлежащий той или иной стране, это глупости. Такое очень красиво выглядит в качестве пропаганды для введения в заблуждение обычного пользователя. Подобное еще может произвести впечатление на какого-нибудь не очень умного американца, который сидит у себя на кухне и ничего кроме CNN и NBC или подобных СМИ не знает, принимая все за чистую монету. Человек, имеющий хоть какой-то аналитический склад ума и понимающий, как работают современные системы распознавания, знает, что идентификация при помощи знаков на борту воздушного судна — это уже вторичная идентификация, это прятать нет смысла. Любой самолет, который перемещается, у него есть опознавательные номера, они все фиксируются — никаких секретов в этом нет. Опознавательные знаки, о которых командование AFRICOM сказало, что они закрашены, мы видим, что на фотографиях они есть. То есть понятно, на кого это рассчитано, американцы сами занимаются отупизацией своего населения», — подытожил Руслан Осташко.

Редакция ФАН, сопоставив материалы, предоставленные AFRICOM, на которых фигурируют снимки сирийской базы ВКС РФ Хмеймим, сделанные достаточно давно, а также невнятные фотографии самолетов, среди которых имеется несколько российских истребителей, делает вывод о некомпетентности американских военных, пытающихся обвинить Россию в передаче самолетов ЛНА. Подобный подход может устроить разве что неосведомленного западного обывателя, на котрого, очевидно, это заявление и рассчитано, что подтвердил в свою очередь в интервью агентству главный редактор издания Politrussia.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей подробно освещало масштаб турецкой агрессии в Ливии, проведя расследование о контрабанде вооружения, боеприпасов и боевой техники для боевиков террористических группировок триполитанского режима Файеза Сарраджа. Также неоднократно сообщалось о продолжающейся переброске сирийских джихадистов-наемников на территорию североафриканского государства, за счет которых Анкара пополняет ряды боевиков ПНС.

1 Организация запрещена на территории РФ.