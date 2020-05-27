В Госдуме рассмотрят законопроект о соблюдении тишины ночью в жилых домах

Москва, 27 мая. Депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о нарушении тишины в многоквартирных домах в ночное время. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Депутаты предложили считать нарушением тишины звуки и вибрацию, которые явно слышны и ощущаются за пределами помещения. При этом к нарушению тишины не относится «обычная жизнедеятельность человека» — детский плач и звуки шагов.

Нарушение тишины не допускается в ночное время. При этом временной интервал устанавливается законом региона. Ответственным за нарушение тишины в ночное время, а также требований пожарной безопасности и санитарных норм является собственник квартиры.

При проведении ремонтных работ, которые нарушают эти правила, собственник квартиры обязан уведомить об этом своих соседей. Нарушение закона более чем два раза за месяц влечет административное наказание.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об ужесточении закона о тишине в Москве. Требования к соблюдению тишины в московских жилых домах серьезно ужесточены, на шумный ремонт останется не более 4 часов в будни, отметил градоначальник. Он подчеркнул, что в отличие от обычного времени, новые требования касаются и недавно построенных домов, где вопрос соблюдения тишины стоит особенно остро.