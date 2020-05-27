В день рождения Петербурга горожане вспомнили необычные факты о Северной столице. ФАН-ТВ

Сегодня, 27 мая, Санкт-Петербург отмечает свое 317-летие. Впервые из-за пандемии коронавируса концерты пройдут без зрителей в онлайн-формате, а праздничный салют — без фейерверка.
Редакция Федерального агентства новостей решила поздравить любимый город с днем рождения необычным способом. В честь праздника мы вышли на улицы Северной столицы, чтобы пообщаться с жителями и проверить, знают ли они необычные факты о Петербурге.
Какое еще название было у Гостиного двора?
Варианты: Ростовский, Купеческий, Невский, Александровский.
Ответ: Ростовский двор. Связано это с тем, что большинство торговцев приезжало именно из этого города, а не с ростовщиками, как принято думать.
Где в Петербурге расположен памятник человеку-невидимке?
Ответ: На Фонтанке, 132, рядом с Психиатрической лечебницей имени Кащенко.
Раньше на этом месте был памятник царю Александру II. Он был демонтирован после революции, затем здесь был памятник Ленину, куда делся он, никто не знает, и теперь постамент по сей день так и стоит без памятника, поэтому его назвали памятником человеку-невидимке.
Сколько лет было Петру I, когда он основал Петербург?
Варианты: 27, 30, 33, 35.
Ответ: 30.
В честь кого назван Петербург?
Варианты: Петра I, апостола Петра, в честь сына Петра I Петра II.
Ответ: в честь апостола Петра.
Какие улицы формируют золотой треугольник в центре Петербурга?
Выбрать три из предложенных вариантов: Гороховая улица, Невский проспект, набережная реки Фонтанки, Вознесенский проспект, река Нева.
Ответ: Гороховая улица, набережная реки Фонтанки, река Нева.
Куда во время блокады Ленинграда вывозили экспонаты из Эрмитажа?
Варианты: Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь.
Ответ: Екатеринбург.