В день рождения Петербурга горожане вспомнили необычные факты о Северной столице. ФАН-ТВ

Сегодня, 27 мая, Санкт-Петербург отмечает свое 317-летие. Впервые из-за пандемии коронавируса концерты пройдут без зрителей в онлайн-формате, а праздничный салют — без фейерверка.

Редакция Федерального агентства новостей решила поздравить любимый город с днем рождения необычным способом. В честь праздника мы вышли на улицы Северной столицы, чтобы пообщаться с жителями и проверить, знают ли они необычные факты о Петербурге.

Какое еще название было у Гостиного двора?

Варианты: Ростовский, Купеческий, Невский, Александровский.

Ответ: Ростовский двор. Связано это с тем, что большинство торговцев приезжало именно из этого города, а не с ростовщиками, как принято думать.

Где в Петербурге расположен памятник человеку-невидимке?

Ответ: На Фонтанке, 132, рядом с Психиатрической лечебницей имени Кащенко.

Раньше на этом месте был памятник царю Александру II. Он был демонтирован после революции, затем здесь был памятник Ленину, куда делся он, никто не знает, и теперь постамент по сей день так и стоит без памятника, поэтому его назвали памятником человеку-невидимке.

Сколько лет было Петру I, когда он основал Петербург?

Варианты: 27, 30, 33, 35.

Ответ: 30.

В честь кого назван Петербург?

Варианты: Петра I, апостола Петра, в честь сына Петра I Петра II.

Ответ: в честь апостола Петра.

Какие улицы формируют золотой треугольник в центре Петербурга?

Выбрать три из предложенных вариантов: Гороховая улица, Невский проспект, набережная реки Фонтанки, Вознесенский проспект, река Нева.

Ответ: Гороховая улица, набережная реки Фонтанки, река Нева.

Куда во время блокады Ленинграда вывозили экспонаты из Эрмитажа?

Варианты: Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург, Пермь.

Ответ: Екатеринбург.