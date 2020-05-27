Мясников оценил возможность снятия режима самоизоляции в России

Москва, 27 мая. Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал возможность снятия режима самоизоляции после 31 мая.

Журналистка Ксения Собчак в рамках своего шоу на YouTube-канале поинтересовалась у доктора, как он оценивает возможность снятия ограничений.

«Принятие решений о карантине и выходе из карантина не может быть обусловлено только медицинской и эпидемиологической обстановкой. Здесь обязательно должны быть психическое состояние людей, экономика и так далее. Мы не можем принимать решение только так», — пояснил Александр Мясников.

Доктор поддержал отмену режима самоизоляции после 31 мая и добавил, что, по его мнению, в РФ карантина не было. Мясников привел в пример Францию и Китай, где «закрыли все и посадили всех по домам». Он призвал россиян учиться жить с коронавирусом, так как «ждать, что упадем в ноль» по показателям заболевших, не стоит.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция стремительно распространилось по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. В странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией были приняты меры в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В РФ были закрыты развлекательные центры, фитнес-центры, рестораны и бары, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, школы и вузы продолжают работу в дистанционном режиме. Также с конца марта в некоторых регионах страны продолжает действовать режим самоизоляции.