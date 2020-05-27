Путин заявил, что медики в борьбе с COVID-19 действуют самоотверженно и профессионально

Москва, 27 мая. Медики в борьбе с коронавирусной инфекцией действуют самоотверженно и профессионально, заявил президент России Владимир Путин.

В среду глава государства проводит встречу по видеосвязи с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Российский лидер отметил, что ситуация с коронавирусом в Москве и в целом по России стабилизируется.

«Огромную роль в борьбе с эпидемией играют медицинские работники, в данном случае медработники Москвы, которые действуют профессионально и, говорил об этом тоже уже не один раз, самоотверженно», — сказал глава российского государства.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 27 мая в России выявлено 370 680 случаев COVID-19, из них выздоровели более 142 тысяч человек, скончались почти четыре тысячи.