Путин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Москва, 27 мая. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве стабилизируется, как и в целом по России, заявил президент РФ Владимир Путин на прошедшей в среду по видеосвязи встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

«Ситуация в Москве, как и в целом по стране действительно стабилизируется. По сравнению с пиковыми значениями начала мая, число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в столице сократилось вдвое», — сказал президент, отметив, что объемы тестирования растут.

Российский лидер уточнил, в частности, что с конца апреля по конец мая число проведенных тестов на коронавирус возросло вдвое — с 25 тысяч до 50 тысяч в день. Путин также подчеркнул, что из московских больниц ежедневно выписывается значительно больше людей, чем поступает новых пациентов.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 27 мая в России выявлено 370 680 случаев COVID-19, из них выздоровели более 142 тысяч человек, скончались почти четыре тысячи.

Лидерство по числу новых случаев коронавируса за сутки занимает Москва (2140), Московская область (793) и Петербург (387).