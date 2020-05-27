Политолог рассказал о сакральном смысле жеста с ручкой Путина на совещании

Москва, 27 мая. Ручка в политическим сознании имеет сакральный смысл, и если глава государства бросает ее, значит, он крайне недоволен. Об этом рассказал политолог и политтехнолог Марат Баширов, комментируя поступок президента России Владимира Путина во время видеосовещания, посвященного борьбе с паводками и пожарами в регионах.

Эксперт заметил, что российский лидер уже несколько совещаний «откровенно раздражен» неисполнением своих поручений. По его словам, у президента есть право выражать недовольства разными способами и предупреждать чиновников, что «ты уже идешь по лезвию ножа».

Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах. pic.twitter.com/6Pro8Lp65N — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 26, 2020

На поступок Путина обратили внимание многие СМИ, эксперт объяснил, почему эта тема стала популярна и есть ли какой-то скрытый смысл в жестах главы государства.

«Ручка в таком политическом сознании имеет какой-то сакральный смысл. Стала этаким символом власти. Если президент бросает ручку, значит, он крайне недоволен. И всем, кто может попасть под раздачу, нужно немедленно бежать — или самим в кого-то ручку бросать, или сделать все так, чтобы тебя сняли с административного крючка контроля», — пояснил Баширов в беседе с телеканалом «360».

Как пишет Infox.ru, момент совещания по борьбе с лесными пожарами и поводками в регионах, на котором Путин бросил ручку на стол, стал одной из главным тем. Многие эксперты, в том числе психологи, рассказали, что кроется под этим жестом главы государства, указал НСН.