Военный эксперт упрекнул Грузию в копировании политики США по Договору по открытому небу

Грузинское правительство и президент республики Саломе Зурабишвили ведут четкую антироссийскую политику, так как находятся по влиянием Вашингтона. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал решение грузинских властей не возвращаться к соблюдению Договора по открытому небу (ДОН), несмотря на призывы Москвы. В 2012 году Тбилиси в одностороннем порядке приостановил сотрудничество с Москвой по ДОН. В МИД Грузии подчеркнули, что решение остается в силе.

«Грузинская сторона не принимает полетов России и сама не участвует в наблюдательных полетах на территории РФ», — говорится в заявлении пресс-службы МИД республики.

Главный редактор военного журнала «Арсенал отечества» Алексей Леонков полагает, что такое решение властей Грузии связано с недавним выходом США из договора.

«Грузинское правительство идет четко в фарватере тех решений, которые принимает США. Вашингтон стоял за тем, чтобы эти политические силы пришли в Грузии к власти. Нынешний президент Грузии ведет четкую антироссийскую политику, поддерживая все американские провокации, которые не способствуют нормализации отношений двух народов, ранее живших в мире и согласии, — объяснил Леонков в интервью ФАН. — Это претензия не к грузинскому народу, а к руководству страны, которое ведет Грузию в другую гавань».

Никакой опасности для России такой шаг грузинских властей не представляет, поскольку этот договор на военно-техническую обстановку не влиял, утверждает военный эксперт.

«У него была роль инспектора, который давал достоверную информацию о том, что стороны не готовятся к конфликту. В связи с ликвидацией этого договора происходит следующее: нет объективной информации о намерениях сторон начать войну. Остаются только данные, которые поставляет разведсообщество США, и источники пропаганды, где Россию изображают очень страшным государством, в тайне вынашивающим агрессивный план по отношению ко всем своим соседям. При этом американская разведка зачастую выдает много недостоверной информации», — подчеркнул собеседник ФАН.

При этом Леонков уверен, что вряд ли у руководства Грузии есть намерения начать военный конфликт с Россией.

«Несмотря на то, что правительство пытается окончательно рассорить братские народы, самоубийц или сумасшедших там нет. Единственный сбежавший сейчас находится на Украине», — добавил он.

Ранее МИД РФ сообщил, что российская сторона готова разрешить проведение мониторинговых полетов в 10-километровой зоне у границ Абхазии и Южной Осетии в рамках Договора по открытому небу в том случае, если Грузия вернется к его исполнению. Грузинские власти назвали неприемлемым такой подход, поскольку не признают независимость Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 34 стран. Согласно документу, его участники имеют право совершать над территориями друг друга наблюдательные полеты, которые необходимы для контроля соглашений по разоружению.

Накануне американский лидер Дональд Трамп принял решение о выходе США из состава участников ДОН. В Белом доме объяснили такой шаг тем, что Россия якобы нарушает условия соглашения. Американские власти полагают, что во время полетов над территорией США российские летчики следили за местонахождением президента.