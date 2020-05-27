Муцениеце рассказала, как Нагиев поддержал ее во время развода

Москва, 27 мая. Российская актриса Агата Муцениеце решила развестись с Павлом Прилучным после череды скандалов. Муцениеце рассказала, что ее поддержал Дмитрий Нагиев.

Соведущий Муцениеце на шоу «Голос. Дети» Дмитрий Нагиев, имеющий опыт развода, решил поддержать коллегу в тяжелый период.

«Узнав, что мы с Пашей разводимся, он сказал: «Развод продлевает жизнь!» Я его слова запомнила», — рассказала Муцениеце журналу «Караван историй».

Ранее Муцениеце назвала причину своего развода с Павлом Прилучным. По словам женщины, их брак распался из-за физического насилия, которое Павел позволял себе по отношению к ней.

О своем намерении развестись с Прилучным Муцениеце заявляла в феврале этого года, но тогда она не сказала, почему она хочет разорвать отношения с отцом своих детей. В апреле Агата призналась, что Павел поднимает на нее руку. При этом она заявила, что все равно любит Прилучного «назло всему», и даже попросила у него прощения.

Актриса добавила, что единственное, что она поняла за время брака с Прилучным — то, что нельзя нарушать границы желаний своего партнера. То есть, если муж или жена, например, хочет сниматься в кино или куда-то поехать, то запрещать это нельзя.