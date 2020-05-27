Ковентри, 27 мая. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправляет в Ливию тысячи боевиков террористических организаций, деятельность которых запрещена в России, таких как «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1. Об этом сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

Также SOHR отмечает, что вербовка турецкими властями и последующая переброска сирийских террористов из Идлиба в Ливию берет свое начало еще в октябре прошлого года и продолжаются по сей день. Таким образом, по данным этой организации, Анкара переправила на ливийскую территорию не менее девяти тысяч джихадистов из Сирии, среди которых многие боевики, так или иначе связаны с деятельностью радикальных исламистских группировок.

Многие из новоиспеченных наемников так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сначала сбежали от правительственных сил Башара Асада на север сирийской провинции Алеппо, а затем были завербованы турецкими спецслужбами для участия в боевых действиях на стороне марионеточного «правительства» в Триполи. Еще в SOHR подчеркивают, что помимо террористов из Сирии Турция осуществляет перевозку в североафриканскую страну членов различных экстремистских организаций из других государств. Кроме сирийцев в рядах незаконных вооруженных формирований насчитывается достаточно большое количество граждан Туниса.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, турецкие власти сейчас продолжают готовить в специализированных военизированных лагерях еще несколько тысяч террористов для переброски в Ливию. Все они проходят подготовку, чтобы пополнить ряды бандформирований ПНС, захвативших ливийскую столицу и ряд окрестных населенных пунктов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Анкара вербует для ПНС Ливии несовершеннолетних боевиков, записывая в наемники бандитских группировок Файеза Сарраджа десятки детей в возрасте от 16 до 18 лет. Число погибших на ливийской территории террористов из сирийского Идлиба составляет около трех сотен человек, совершавших нападения на позиции Ливийской национальной армии, несмотря на священный для мусульман месяц Рамадан.

SOHR уже отмечал, что помимо членов запрещенных в России террористических группировок «Аль-Каида», «Братья-мусульмане»1 и «Исламское государство», в провокациях ПНС Ливии участвуют джихадисты из рядов «Дивизии Султан Мурад», «Дивизии аль-Хамза», «Лива аль-Муатасим», «Лива Сукур аш-Шималь» и «Султан Сулейман Шах».

В середине мая текущего года более двадцати тел погибших в Ливии сирийских наемников ПНС и Турции, убитых в результате нападений на позиции армии фельдмаршала Халифы Хафтара, были доставлены на КПП Хавар Киллис на севере провинции Алеппо.

Турция продолжает вмешиваться во внутренние дела североафриканского государства, снабжая боевиков ПНС Ливии современным оружием и техникой. Эта деятельность наряду с переброской наемников из Сирии нарушает запрет Организации Объединенных Наций на поставки в Ливию любых типов вооружений и резолюцию Совбеза ООН, а также подрывает мирные инициативы международного сообщества, направленные на политическое урегулирование ливийского кризиса.

1 Организация запрещена на территории РФ.