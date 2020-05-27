Киев, 27 мая. Президент Украины Владимир Зеленский призвал уделить внимание работе организации ГУАМ (Грузия, Украины, Азербайджан, Молдова), об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Во время телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Зеленский предложил «вдохнуть новую жизнь» в ГУАМ.

«ГУАМ можно сделать серьезным союзом и объединением для обсуждения важных торгово-экономических вопросов. Нам нужно вдохнуть новую жизнь в эту организацию», — заявил президент Украины.

В ходе разговора Зеленский и Алиев обсудили реализуемые на Украине проекты при участии азербайджанских инвесторов. Стороны также выразили надежду, что с завершением пандемии будет восстановлена традиционно высокая динамика торгово-экономического сотрудничества и политического диалога между государствами.

Ранее политолог Михаил Погребинский рассказал о ситуации с платежами за ЖКУ на Украине и предрек стране скорый крах. Погребинский отмечает, что ему не понятно, как Зеленский может говорить об уменьшении платежей, сидя «в самом важном кресле страны». В соседних странах были приняты меры, чтобы облегчить ситуацию, к примеру, на период самоизоляции в России не начислялись пени, отметил он.