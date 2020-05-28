«Живой журнал» за деньги продвигает украинские фейки о России

Оппозиционные блогеры в России используют любые возможности для продвижения своих идей на более широкую аудиторию, и соцсети активно помогают им в этом, даже когда дело касается очевидных фейков.

Ежедневно в Интернет вываливаются тысячи сообщений сомнительного происхождения о COVID-19 с целью дискредитировать усилия российских властей по борьбе с пандемией. Зачастую эти посты щедро оплачиваются спонсорами — лишь так они могут завоевать популярность среди сетевой аудитории.

Корреспондент Федерального агентства новостей выяснил у эксперта, как именно это происходит и сколько денег затрачивается на вывод одного поста «в топ» на примере популярной в России соцсети — «Живого журнала».

Тест на информационный вирус

Западные соцсети представляют собой настоящую вольницу для всякого рода «несогласных», ковид-диссидентов и конспирологов различных мастей. Но если обычный пользователь Фейсбука или Твиттера, устав от обилия западной пропаганды, захочет перейти на российские социальные платформы, то его и здесь ожидает разочарование.

Более того, многие из отечественных соцсетей еще и неплохо зарабатывают на уничижающей критике России. Один из подобных примеров несознательного или, возможно, сознательного продвижения фейковых постов о коронавирусе — отечественный сервис блогов LiveJournal, или «Живой журнал».

В течение нескольких последних дней на верхней строке рейтинга соцсети находился пост пользователя partizan69-balt под названием «По законам ковидного времени».

Невнимательный читатель мог и не обратить внимания, что над постом стоит пометка «промо». Это означает, что первое место «в топе» можно купить у администрации соцсети на аукционе за виртуальные жетоны. Цена места меняется несколько раз в час, но стоимость 100 жетонов соцсети неизменна и равна 1 доллару США.

Система настроена таким образом, что час нахождения на вершине может обойтись как в 100, так и в 3000 или даже в 10 000 жетонов, в зависимости от конкуренции. Таким образом, за устанавливаемую «Живым журналом» мзду можно запросто оказаться среди самых читаемых авторов его российского сегмента.

При помощи встроенного в «ЖЖ» сервиса можно проанализировать количество проплаченных постов. За период с 22 мая по 25 мая для вывода поста «По законам ковидного времени» на первое место было сделано 11 оплат на общую сумму 6600 жетонов, что составляет 4,7 тыс. рублей.

Всего же за неполный май аккаунт опубликовал 21 пост и совершил 108 проплат на 90 600 жетонов — это немного не дотягивает до 65 тысяч рублей.

Публицист Александр Роджерс, занимающий в общем рейтинге пользователей «Живого журнала» 89-е место, считает, что качественный и объективный текст найдет своего читателя и без платной рекламы.

«Я никогда не вкладывал ни копейки ни в какую раскрутку, — подчеркивает собеседник ФАН. — Несмотря на это как минимум раз в неделю, а то и два, у меня какой-нибудь пост с обсуждением входит в топ «Живого журнала».

Чтобы автор держался в топе, его теме нужно быть актуальной, и это должен быть собственный и объективный взгляд, считает публицист.

«Это должна быть не пропаганда, а разумные рассуждения о том, почему что-то происходит именно так, а не иначе, — делится своим опытом Роджерс. — Мнение должно быть аргументированным, желательно с кучей цифр, фактами, ссылками на доказательства. Я всегда стараюсь так делать, и в результате у меня всегда достаточно много людей сидит в обсуждениях».

«Лесные братья» из Сети

В случае «партизанского творчества» вопрос не в том, как именно пост этого автора оказался в топе соцсети (банально купил место), а с какой целью это было сделано. Содержание буквально каждой записи partizan69_balt в «Живом журнале» пропитано ненавистью к России, Москве, руководству страны и столицы.

Далеко не всем пользователям пришлась по душе такая форма самовыражения. Автора промо-наброса возмущенные читатели даже наградили званием «Лесной брат коронавируса», намекая на прибалтийских пособников нацистов.

«Уже которое время на главной ленте в ПРОМО висит этот «партизан», — пишет пользователь gatilov-v. — Его гнусные измышления уже достали, думаю, не только меня. Любые аргументированные возражения отправляет в БАН. Короче — гнусная личность. Типа Амнуэля».

Сравнение с «лесными братьями» здесь не случайно. По собственным словам безымянного «партизана», родился он в Прибалтике в семье выходцев с Украины. После распада СССР его, русскоязычного ребенка, подвергали постоянным унижениям сверстники «правильной» национальности. Винит он, однако, не местных неонацистов, а российскую власть — за то, что она его там «кинула». С тех пор partizan69_balt искренне ненавидит Россию.

Повзрослев, «Партизан» перебрался в ненавистную ему страну и осел где-то в Подмосковье. Ведет он в основном сидячий образ жизни, из-за чего страдает от лишнего веса и хронических заболеваний. Впрочем, эта информация, как и все, что он публикует, вызывает недоверие.

Пропаганда любит деньги

Заголовки аналогичных постов «Партизана», выведенных за деньги в топ «Живого журнала», говорят сами за себя: «Самоизоляция как лакмусовая бумажка путинизма», «Поколение PEPSI звучит лучше, чем поколение COVID-19» и тому подобные бессмысленные лозунги.

«А есть другая категория — проплаченные пропагандисты, — отмечает Александр Роджерс. — Их задача — гнать определенные идеи. Им безразлично живое обсуждение, они нагнетают за счет именно покупки рекламы и тому подобных вещей. Надо сказать, что это происходит не только в «Живом журнале», а вообще в любой соцсети. Это четко видно: и на YouTube покупают выводы в топ, и используют различные «ботофермы»…»

Помимо написания типичных для «борца с режимом» эмоциональных, но не конкретных текстов о том, как все в России плохо, обильно сдобренных нецензурной лексикой, автор не стесняется приплачивать за появление в топе других фейков.

«Со мной лежала бабушка, ей один раз сменили памперс, ее не кормили, пить не давали, она умерла от бездействия на моих глазах… Мы пытались кричать, но было ощущение, что в больнице мы одни, — приводит partizan69_balt якобы слова одной из пациенток больницы из Ярославской области. — Мы рыдали от безысходности. После проверки убрали трупы, которые лежали десятками у дверей моей палаты».

Как обычно, ни одной фотографии или официального документа в поддержку такой лжи не приводится. Впрочем, для вывода на верхнюю строку рейтинга ЖЖ этого и не требуется — только деньги плати.

«Большое использование нецензурной лексики, мата — это также явный признак эмоциональной зарядки текста для создания негатива, — подчеркнул эксперт в интервью ФАН. — Есть люди, которые обращаются к сознанию, к логике. Они оперируют фактами. А если пытаются «давить эмоциями», то применяют какие-то «пугалки» без фактов».

Все боты действуют по методичкам, отметил Роджерс.

«Это четко видно на примере нашей оппозиции: их учат прежде всего давить на эмоции. И очень хорошо видно, какая у них целевая аудитория», — добавил эксперт.

Бухгалтерия вброса

Судя по всему, спонсоры не жалеют денег на эти фейки, и это не могло скрыться от внимательных читателей, привыкших не верить на слово, а проверять информацию.

«За три года он размещался в промо 550 раз и потратил 1 311 180 жетонов», — с удивлением отметил один из пользователей «Живого журнала».

Другой автор сделал еще более удивительное открытие: на платное продвижение в топ всего одной ЖЖ-записи partizan69_balt однажды потратил… более 850 долларов США.

«Не верю своим глазам! Вчера не поленился и посчитал, сколько partizan69_balt потратил на рекламу одного своего поста, — пишет автор аккаунта v-top100, анализирующий платные посты. — Пиарил он его (ЗАЧЕМ?!) в течение почти трех недель и выложил на промотирование — вы не поверите — более 85 тысяч жетонов. Сам пост… Простите, но это длинная нечитаемая портянка, с мыслями, изложенными, прямо скажем, коряво и муторно».

Что же так нужно было донести до читателей автору текста под заголовком «День рождения лжи», посвященного Крыму? Чтоб понять это, достаточно привести из него всего одну цитату, орфография и пунктуация сохранены:

«Крым украли мошенническим способом, — убеждает «Партизан» свою паству. — Не отбили в тяжелом бою. Не отсудили. Не купили наконец. Украли. Впрочем, что можно ожидать от власти для которой все, что надо решать в правовом поле это проявление слабости?»

Поясним, что это затраты на раскрутку всего лишь одного текста безымянного автора за один месяц, притом что посты аналогичного качества и содержания выходят почти каждый день и тоже получают мощный финансовый заряд.

По самым приблизительным подсчетам, ежемесячные расходы «Партизана» на продвижение клеветы составляют свыше 70 тыс. рублей на протяжении последних шести лет.

Не играйте с ботофермой

По словам Роджерса, все в совокупности говорит о скоординированной работе фабрики сетевых «укроботов», распространяющих идеологическую повестку на деньги спонсоров.

«В том же «Живом журнале» есть куча пустых аккаунтов, — отмечает эксперт. — Они занимаются тем, что или «репостят», или «лайкают», или пишут тысячи однотипных комментариев, чтобы за счет большого количества комментариев приобретался так называемый «социальный капитал» соцсети. Это явная работа ботоферм за деньги. Эти ботофермы мы находили в разных странах: США, Канаде, Великобритании, Норвегии, Германии, Украине и в Прибалтике. В России тоже присутствуют такие фермы ботов».

Интересно, что аккаунт этого загадочного автора был зарегистрирован… 21 февраля 2014 года, то есть в тот самый день, когда в Киеве окончательно победил Майдан. Причем аккаунт был сделан не простой, а с подключенным пакетом «Профессиональный». Действительно, для спецопераций нужны профессиональные сетевые провокаторы…

Александр Роджерс не считает это совпадением.

«В 2014 году в «Живом журнале» завели огромное количество аккаунтов, — рассказывает собеседник ФАН. — Летом того года создавались целые фермы ботов на деньги Петра Порошенко и Игоря Коломойского. По нашим оценкам, было зарегистрировано от 30 до 40 тысяч аккаунтов».

По словам эксперта, многие из них создавали видимость недовольства в России. Часть была «дочерьми офицеров» или «детьми шахтеров», то есть якобы жителями Крыма или Донбасса, выступающими за Украину. Другая часть — это якобы россияне, которые поддерживают Украину. Третья — это москвичи, питерцы и обычные россияне, которые «должны ненавидеть власть».

«Иногда эти аккаунты перебрасываются с одной задачи на другую, — отмечает Роджерс. — Даже возникают забавные ситуации, когда в 2014–2017 годах бот яростно поддерживает украинских нацистов и Степана Бандеру, а в 2018 году вдруг становится истинным коммунистом. Такие вещи четко видны».

За шесть лет такой неустанной работы аккаунт partizan69_balt (или, возможно, целый коллектив, стоящий за ним) наплодил почти 1000 записей и заполз на почетное сотое место в общем рейтинге пользователей «Живого журнала».

Поле кибербитвы

Эксперты поддерживают версию, что за подобными анонимными аккаунтами могут стоять группы специалистов по кибероперациям, создающие по определенным правилам терабайты цифрового контента с дезинформацией.

«Довольно часто бывает, что за одним аккаунтом скрываются несколько человек, — делится наблюдением Александр Роджерс. — Так, некоторое время назад на Украине раскручивали одного якобы «инсайдера», а в результате выяснилось, что под одним именем скрывались пять разных человек. Я их всех знаю, поскольку когда-то с ними общался, и поэтому по стилю их общения могу сказать, кто конкретно сейчас пишет за этого автора».

По мнению специалистов, распознать такой аккаунт сложно, но иногда о коллективном творчестве могут говорить определенные стилевые или лингвистические особенности текста.

«У каждого человека есть не просто свой почерк, но и «цифровой почерк», стилистика изложения, — говорит Роджерс. — Теоретически можно под кого-то подделаться, но для этого нужен специфический талант. А большинство все-таки выдают себя, когда пишут под чужими именами».

Одной из основных задач многочисленных ботоферм и аккаунтов, открыто тратящих серьезные финансы на продвижение фейков, состоит во влиянии на более возрастную категорию людей в России. Многие из них по привычке предпочитают иным соцсетям теплый ламповый формат «Живого журнала», в котором давно сложились определенные традиции общения.

«В «Живом журнале» аудитория в основном зрелая, постарше, — признает публицист. — Это люди, которые привыкли читать большие тексты. Для сравнения, посмотрите на Любовь Соболь. Она разговаривает со своими поклонниками, как с маленькими детьми, поэтому понятно, что ее целевая аудитория — это несовершеннолетние. На взрослых людей такой прием просто не действует, и может даже раздражать. Аудитория в «Живом журнале» достаточно мыслящая, поэтому я и держусь за эту платформу».

Полумертвый журнал

Приходится констатировать, что «Живой журнал» терпимо относится к проявлениям антироссийской пропаганды на своей платформе и допускает распространение фейков от «дочерей коронавируса», особенно когда за них еще и щедро платят. Возможно, это врожденный дефект: соцсеть была приобретена российской медийной компанией SUP Media в 2007 году у американской корпорации LiveJournal, Inc., а с декабря 2016 года размещается на отечественных серверах Rambler&Co.

Ранее соцсеть уже была замечена во враждебной информационной политике. В июне 2018 года она без объяснения причин заблокировала страничку USA Really, дочернего проекта ФАН. Это случилось всего через полторы недели после того, как аккаунт был зарегистрирован. Блокировка аккаунта последовала вскоре после удаления учетной записи USA Really администрациями соцсетей Facebook и Twitter.

Видимо, «Живой журнал» не до конца избавился от своего американского наследия, чем безнаказанно пользуются внутренние и внешние ненавистники России.