Доктор Мясников предупредил о «настоящей эпидемии» опасного вируса

Москва, 27 мая. Популярный телеведущий и врач Александр Мясников спрогнозировал, как будет дальше развиваться ситуация с коронавирусом. Своим мнением он поделился в интервью журналистке Ксении Собчак.

Телеведущий рассказал, что ждет мир в будущем. Коронавирус никуда не исчезнет из международной повестки, считает доктор Мясников. Более того, в скором времени возможны новые вспышки эпидемии, предупредил он, заметив, что паника вокруг пандемии накручена.

«Вся эта ситуация преувеличена. Это ОРЗ. Почему весь мир разрушился? Я не знаю. Я боюсь второй волны, не хочу, чтобы у нас снова начались проблемы», — сказал доктор.

Он подчеркнул, что в ближайшие годы коронавирусная инфекция нового типа никуда не денется.

«Настоящая эпидемия опасного вируса еще впереди. Об этом многие вирусологи говорят. До нее еще две мутации. Мы уже знаем, что это будет, но не знаем — когда. Нынешняя эпидемия показала, что мы к той войне не готовы. Мы сейчас учимся, делаем ошибки, но это нормально», — объяснил врач.

Телеведущий добавил, что начнется эпидемия в Китае от свиней, ее будут переносить птицы, а «потери могут считаться миллионами людей уже в первые месяцы».

«Это будет — через год, через два, через пять — но это будет. Ни один вирусолог не скажет, когда точно», — резюмировал Александр Мясников.

Впервые информация о коронавирусе нового типа появилась в конце прошлого года. Тогда в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии. Инфекция стремительно распространилось по всему миру. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. Главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого МГМУ имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева ранее рассказала, что эпидемия коронавирусной инфекции нового типа в России закончится тогда, когда не будет ни одного активного случая заражения.