Ученый рассказал, когда коронавирус в России «впадет в спячку»

Москва, 27 мая. Активное распространение коронавируса в России будет наблюдаться в первые две недели лета, а затем инфекция «впадет в спячку». Таким прогнозом поделился заместитель директора ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Николай Филатов.

«Я думаю, что две недели летних мы еще активно половим коронавирус в популяции, а потом он просто уйдет в спячку, его даже найти будет трудно. <…> Мои знания в области развития эпидемического процесса позволяют мне сделать такой вывод», — заявил ученый в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Отметим, что Роспотребнадзор уже утвердил правила профилактики коронавируса, которые будут действовать до 1 января 2021 года, сообщает НСН. Документ регламентирует порядок лабораторной диагностики и наблюдений за распространением инфекции. Кроме того, Роспотребнадзор рекомендует проводить постоянный мониторинг заболеваемости, следить за процессом формирования иммунитета, а также обеспечить гигиеническое воспитание населения, передает «Царьград».

По данным на 27 мая, в Россиия зарегистрировано 370 680 случаев коронавируса, при этом 142 208 человек уже выздоровели.

Ранее китайские ученые открыли новый путь передачи коронавируса. Исследователи смогли выделить живой вирус SARS-CoV-2 из фекалий зараженного пациента, пишет «Дейта».