Критик Молдавская рассказала, кому выгоден скандал с Успенским

Скандал вокруг имени Эдуарда Успенского ставит под вопрос отношение читателей к наследию знаменитого детского писателя. Миллионы нынешних взрослых росли на историях о приключениях крокодила Гены и Чебурашки и мечтали попасть в Простоквашино, где живет говорящий кот Матроскин. Но как относиться к любимым персонажам теперь, когда их создателя обвиняют в домашнем насилии? Детский литературный критик Ксения Молдавская расставила все точки на i. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Накануне дочь писателя Татьяна Успенская опубликовала открытое письмо, в котором высказалась против присвоения имени Эдуарда Успенского детской литературной премии. Она заявила, что ее отец был жестоким человеком, который прибегал к насилию в семье. Директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина в ответ заявила, что планы по вручению премии менять не будут, так как письмо Татьяны «не о писателе Успенском, а о человеке Успенском».

Литературный критик Ксения Молдавская считает, что скандал с обвинениями в адрес покойного Успенского не имеет отношения к литературе. Те, кто раздувает эту историю, могут преследовать свои личные цели.

«Если вы посмотрите, как разгорался скандал, увидите, что все началось с публикации в «Собеседнике». Гораздо больше, чем Татьяна Успенская, выступал Валентин Постников — человек, который два года назад, сразу после смерти Успенского, объявил себя его внебрачным сыном, поймал на этом хайп и три эфира у [Андрея] Малахова. Когда сделали анализ ДНК, выяснилось, что — нет, конечно, он не сын Успенского. По паспорту он — сын писателя Юрия Дружкова (автор книг о приключениях Карандаша и Самоделкина. — Прим. ред.), и очень неплохо нажился на своем наследстве, на посмертных авторских правах. Он, в общем, совершенно не смутился, и, как видите, начал обдумывать следующие боевые действия. Поскольку они с Татьяной Успенской дружат, он давал много интервью как друг семьи. Думаю, вся эта история не про литературу, а исключительно про самопиар Валентина Постникова», — сказала Ксения Молдавская в комментарии ФАН.

Ранее Валентин Постников заявил, что Успенский держал в страхе своих родных. С его слов, писатель отправил свою одиннадцатилетнюю дочь «в секту на три года». Татьяна Успенская, в свою очередь, подтвердила, что ее отец на протяжении многих лет был членом секты Столбуна, в которой «перевоспитывали детей».

Детский писатель или абьюзер — знакомить ли детей с книгами Успенского

Российская государственная детская библиотека, несмотря на скандал, решила не отказываться от присвоения имени Эдуарда Успенского литературной премии. Ксения Молдавская разделяет позицию директора РГДБ Марии Веденяпиной.

«Полагаю, что Мария Веденяпина видит эту ситуацию так же, как и все остальные люди, имеющие отношение к детской литературе. Эта история не о литературе, не о культуре», — подчеркнула литературный критик.

Обвинения в домашнем насилии в нашу эпоху — вещь серьезная. Об этой проблеме говорят на самых разных уровнях в странах всего мира. Ксения Молдавская считает, что в ситуации с книгами Успенского каждый родитель должен принять решение самостоятельно: знакомить своих детей с котом Матроскиным и Шариком или нет, и какой акцент при этом делать.