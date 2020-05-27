Эксперт считает, что США боятся «перегнуть палку», «наказывая» РФ через санкции

Москва, 27 мая. Эффективность новых санкций США против «Северного потока — 2» можно будет оценить только после их введения, считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. По его мнению, Штаты боятся перегнуть палку, «наказывая» Россию санкциями против «Северного потока — 2».

Эксперт напомнил, что американцы всегда выступали против любых проектов по поставкам российского газа в Германию. По его словам, первые санкции были введены еще 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 80-х годах, поэтому в заявлении посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, который подтвердил намерение Вашингтона ввести санкции против «Северного потока — 2», нет ничего нового.

Правосудов добавил, что санкционная политика против российских газотранспортных проектов существует давно, но она не мешает их реализации. Кроме «Северного потока» и «Северного потока — 2» есть еще газопроводные системы через Украину и Белоруссию, которые не один десяток лет доставляют газ в Германию.

По мнению эксперта, американцы «хотят наказать Россию», но им невыгодно наказывать своих партнеров, включая Германию.

«У немцев и так есть большие по вопросы по поводу политики США при президенте [США Дональде] Трампе. Поэтому Вашингтону важно не перегнуть палку своими односторонними действиями, что накладывает большие ограничения на их санкционную линию по «Северному потоку — 2», — сказал Правосудов в беседе с «Экономикой сегодня».

На сегодняшний день, как отметил эксперт, «Северный поток — 2» ограничен в эксплуатации на 50% благодаря нормам Газовой директивы ЕС. По закону об экспорте только «Газпром» имеет право поставлять газ по трубопроводу, подчеркнул он.

Эксперт отметил, что на любое юридическое ограничение можно найти обходное решение.