Эксперт считает, что США боятся «перегнуть палку», «наказывая» РФ через санкции

Москва, 27 мая. Эффективность новых санкций США против «Северного потока — 2» можно будет оценить только после их введения, считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. По его мнению, Штаты боятся перегнуть палку, «наказывая» Россию санкциями против «Северного потока — 2».
Эксперт напомнил, что американцы всегда выступали против любых проектов по поставкам российского газа в Германию. По его словам, первые санкции были введены еще 40-м президентом США Рональдом Рейганом в 80-х годах, поэтому в заявлении посла США в ФРГ Ричарда Гренелла, который подтвердил намерение Вашингтона ввести санкции против «Северного потока — 2», нет ничего нового.
Правосудов добавил, что санкционная политика против российских газотранспортных проектов существует давно, но она не мешает их реализации. Кроме «Северного потока» и «Северного потока — 2» есть еще газопроводные системы через Украину и Белоруссию, которые не один десяток лет доставляют газ в Германию.
По мнению эксперта, американцы «хотят наказать Россию», но им невыгодно наказывать своих партнеров, включая Германию.
«У немцев и так есть большие по вопросы по поводу политики США при президенте [США Дональде] Трампе. Поэтому Вашингтону важно не перегнуть палку своими односторонними действиями, что накладывает большие ограничения на их санкционную линию по «Северному потоку — 2», — сказал Правосудов в беседе с «Экономикой сегодня».
На сегодняшний день, как отметил эксперт, «Северный поток — 2» ограничен в эксплуатации на 50% благодаря нормам Газовой директивы ЕС. По закону об экспорте только «Газпром» имеет право поставлять газ по трубопроводу, подчеркнул он.
Эксперт отметил, что на любое юридическое ограничение можно найти обходное решение.
«Во-первых, можно продать остальные 50% газотранспортных мощностей на аукционе, где их выкупит «Газпром». Во-вторых, продавать газ европейским клиентам в России, еще до вхождения в «Северный поток — 2», — пояснил эксперт. — В крайнем случае, если ничего не будет получаться, можно продать «Северный поток — 2», чтобы «Газпром» не был формальным владельцем этой трубы. Тогда ограничения Газовой директивы ЕС и Третьего энергопакета не будут работать против российского экспорта».