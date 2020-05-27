Эксперт объяснил, зачем Ту-22М3М разогнали до сверхзвука

Ту-22 подтвердил свои возможности по сверхзвуку и скоро получит новые гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Об этом в интервью ФАН рассказал летчик-инструктор Андрей Красноперов.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что второй образец модернизированного дальнего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М успешно прошел испытания в сверхзвуковом режиме полета.

«Уже выполнено пять полетов. Выход на сверхзвук прошел в ходе четвертого полета. При этом машина показала устойчивость и хорошую управляемость, обновленные системы и оборудование в ходе испытаний работают в штатном режиме», — приводит ТАСС слова источника.

Второй опытный самолет испытывается на аэродроме Казанского авиазавода им. Горбунова. Как стало известно, все Ту-22М3М штатно оснащаются штангами, позволяющими проводить дозаправку в воздухе.

«Испытания планируется завершить в 2020 году», — добавил источник.

По словам летчика-инструктора, мастера спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрея Красноперова, ракетоносцы Ту-22 и раньше могли спокойно разгоняться до сверхзвуковых скоростей и заправляться в воздухе.

«Сейчас Ту-22М3М просто подтвердили характеристики в новой модификации. Это необходимо для того, чтобы определить, как инженеры смогли повысить экономию топлива новыми настройками двигателей, как далеко теперь самолет сможет летать без дозаправки. Плюс там же еще установлена новая навигационная система и бортовое радиоэлектронное оборудование. Но тут важно другое — в будущем Ту-22М3М будет оснащаться гиперзвуковыми ракетами. Скорее всего это будет комплекс «Кинжал», который можно назвать прорывом. Это же новая ракета с уникальными скоростными характеристиками, которые делают ее неуязвимыми для противоракетной обороны противника. Это говорит о том, что цель нашей политики — ответный удар — будет достигнута практически 100%», — заявил эксперт.

Так как Ту-22М3М в будущем будет штатно оснащаться гиперзвуковыми ракетными комплексами, самолету необходимо соответствовать ранее заявленным характеристикам. Высокие скорости позволят прорывать оборону противника и наносить его войскам или командным центрам неприемлемый ущерб.

«Сейчас и «Кинжал» будут испытывать на всех режимах полета, в том числе на сверхзвуке в Ту-22М3М. К тому же Ту тоже должен будет оборонять нашу страну. Чтобы наш вероятный противник знал: что бы он ни делал, где бы он ни находился на земном шаре, от возмездия он не уйдет, а это лишний раз мотивирует на то, чтобы проводить мирную политику в отношении России и не делать необдуманных шагов. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути», — заключил Красноперов.

Напомним, второй опытный образец Ту-22М3М успешно совершил первый полет в марте 2020 года. Целью полета была оценка взлетно-посадочных характеристик самолета и проверка работы информационно-управляющей системы. Первый опытный Ту-22М3М поднялся в воздух 28 декабря 2018 года.

Ту-22М3М обладает расширенным боевым потенциалом. Экс-главнокомандующий ВКС России Виктор Бондарев ранее сообщал, что модернизированная версия бомбардировщика сможет нести крылатые ракеты Х-32 и гиперзвуковые ракеты.