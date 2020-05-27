Королева Великобритании разрешила Джонсону бегать в садах Букингемского дворца

Москва, 27 мая. Королева Великобритании Елизавета II разрешила премьер-министру страны Борису Джонсону бегать в садах Букингемского дворца. Отмечается, что политик бегает в саду королевы, чтобы не заразиться коронавирусом в городском парке.

Как пишет издание The Sun, королева разрешила политику нарезать круги по территории Букингемского дворца, чтобы тот смог сбросить лишние килограммы. По мнению окружения премьера, именно лишний вес Джонсона мог стать причиной тяжелой формы коронавируса.

Ранее из-за COVID-19 Джонсон попал в реанимацию, но врачам удалось спасти его жизнь. Как пишут средства массовой информации, Джонсон и раньше иногда занимался бегом, ездил на велосипеде по городским паркам.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании подготовило резервный план на случай смерти премьер-министра Бориса Джонсона, когда он был болен коронавирусом. Власти Британии готовились к худшему сценарию, пока Борис Джонсон находился в реанимации. По его словам, врачи также составили официальное заявление на случай смерти премьер-министра.

Джонсон подробно рассказал о своей борьбе с инфекцией. Он отметил, что для поддержания жизни ему давали «литры и литры кислорода». К исполнению обязанностей премьер-министра Борис Джонсон вернулся через месяц, после заражения коронавирусом, 27 апреля. Политик проходил лечение в больнице Святого Томаса и провел в реанимации три ночи.

Вспышка вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 пневмонии была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань.