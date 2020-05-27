Москва, 27 мая. Кремль сообщил о переносе саммитов БРИКС и ШОС на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Новые даты определят в зависимости от ситуации.

Встреча лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств-членов ШОС были запланированы на 21-23 июля, мероприятия должны были состояться в Петербурге. Однако из-за ситуации с распространением коронавируса в мире было принято решение перенести саммиты.

«Новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире в целом», — сообщила пресс-служба Кремля.

Ранее в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) сообщили, что в связи с распространением коронавируса пришлось отказаться от проведения около 400 международных мероприятий. Так, из-за вспышки COVID-19 отменился Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).