Мясников рассказал, когда в организме появляются антитела к коронавирусу

Москва, 27 мая. Врачи до сих пор точно не знают, бывает ли иммунитет у человека к коронавирусу нового типа или нет. Об этом в интервью телеведущей Ксении Собчак сказал врач-кардиолог, главврач московской городской клинической больницы имени Жадкевича Александр Мясников.

«Антитела появляются только через неделю-другую после того, как ты заразился. Антитела — это след вируса», — сказал он.

По словам Мясникова, с иммунитетом сейчас ситуация сложная, так как неясно, формируется ли он у человека должным образом или нет.

Он также объяснил, насколько коварна коронавирусная инфекция нового типа. Доктор рассказал, что врачи раньше не были знакомы с COVID-19, но уже были предположения о «подлых свойствах» инфекции. По словам Мясникова, человек с коронавирусной инфекцией за неделю до появления первых симптомов заболевания становится заразным.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Инфекция стремительно распространилось по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире.