Старшекурсники российских педвузов смогут преподавать в школе

Москва, 27 мая. Студентам старших курсов педагогических вузов могут разрешить преподавать в школе. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Документ был внесен в Госдуму правительством России. Инициативой предлагается позволить студентам, окончившим три курса, начать работу по специальности. Также устанавливается, что студенты профильных вузов смогут преподавать дополнительные предметы, вести кружки и факультативы по своей специальности после второго курса.

Отмечается, что сам порядок допуска студентов к работе будет утверждать Минпросвещения совместно с Минобрнауки и Минтрудом.

Согласно документу, на воспитателей детских садов, принятых на работу до вступления в силу закона «Об образовании» 2012 года, эффективно работающих и признанных аттестационной комиссией соответствующими занимаемой должности, не распространяется требование о наличии среднего профессионального или высшего образования.

Напомним, в апреле 2020 года президент Владимир Путин по итогам встречи с общественностью в Череповце рекомендовал Госдуме ускорить рассмотрение этого законопроекта.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, новые нормы создадут для студентов «возможность попробовать себя в профессии». Кроме того, по его словам, инициатива поможет отчасти восполнить кадровый дефицит.