Мясников назвал «подлое» свойство коронавируса

Москва, 27 мая. Известный доктор Александр Мясников объяснил, насколько коварна коронавирусная инфекция нового типа.

Мясников заметил, что врачи раньше не были знакомы с COVID-19, но уже были предположения о «подлых свойствах» инфекции. По словам доктора, человек с коронавирусной инфекцией за неделю до появления первых симптомов заболевания становится заразным.

«А он этого не чувствует. Есть два вируса — бессимптомный и новый тип коронавируса. Это два вируса, которые передаются в бессимптомный период. Все остальные только после симптомов» — сказал он в беседе с телеведущей Ксенией Собчак для ее YouTube-шоу.

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа произошла в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Инфекция стремительно распространилось по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию COVID-2019 во всем мире. В странах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией были приняты меры в рамках борьбы с распространением коронавируса.

В РФ был принят ряд ограничительных мер в рамках борьбы с пандемией. В частности, были закрыты развлекательные центры, фитнес-центры, рестораны и бары, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, школы и вузы продолжают работу в дистанционном режиме.