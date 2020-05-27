«Гоблин» предложил создать аналог YouTube в России для борьбы с американской пропагандой

Санкт-Петербург, 27 мая. России необходимо создать собственный аналог видеохостинга YouTube, чтобы бороться с американской пропагандой. С таким предложением выступил известный блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков.

«Это основной канал пропагандистского воздействия, в нормальном смысле пропагандистского. Потому что в настоящий момент нашу молодежь окучивают американцы, а не мы», — отметил Пучков.

По словам «Гоблина», допуск американской пропаганды на YouTube — это примерно то же самое, как если бы советская газета «Правда» печатала во время Великой Отечественной войны заметки главного пропагандиста нацистской Германии Йозефа Геббельса. Блогер подчеркнул, что, если в России есть собственное телевидение, то должен быть и аналог западного YouTube.

«Это очень странно, когда идеологическая обработка населения отдана в руки откровенному врагу. <…> При советской власти правильно глушили «Голос Америки», «Радио Свобода» и прочие помойные организации, работающие на деньги ЦРУ. Теперь нам нужно строить свое», — сказал Пучков в беседе с изданием «Слово и дело».

С блогером отчасти согласен депутат Госдумы РФ Виталий Милонов. Как отметил парламентарий, если YouTube, который допускает цензуру, нарушает законодательство РФ, то сервис необходимо заблокировать.

«YouTube в нынешнем формате, согласно российскому законодательству, должен быть заблокирован. Лица, которые отказываются это делать, являются соучастниками этого бандитизма и преступления», — возмутился Милонов.

Ранее рабочая группа по защите прав пользователей Интернета Общественной палаты РФ провела экстренное онлайн-заседание, посвященное массовому удалению российских YouTube-аккаунтов. Участники встречи обсудили методы противостояния политической цензуре Запада.