Террористы ПНС похищают стариков-долгожителей, требуя выкуп

Мисурата, 27 мая. «Правоохранители» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии три дня назад похитили 90-летнего Абдусалама Айбару в Мисурате — подобные преступления совершаются в любом ливийском городе, где присутствует турецкий военный контингент.

3days ago 90 year-old Abdulsalam Ajbara was kidnapped by a #GNA Misrata militia. This comes days after his son was kidnapped and only released after paying a ransom. #Libya pic.twitter.com/IdCadPSLyd — M.LNA (@LNA2019M) May 27, 2020

Пользователь Twitter, лояльный силам Ливийской национальной армии (ЛНА) пишет, что это произошло через несколько дней после того, как был похищен его сын — юношу боевики отпустили только после того, как Абдусалам Айбара заплатил выкуп.

Напомним, Мисурата де-факто находится под контролем Турции — всеми процессами управляет Турция руками бандитов и террористов, входящих в правительственный аппарат Файеза Сарраджа. Вместе с этим Турция поставляет ПНС Ливии боевиков из Сирии, действия которых говорят сами за себя — почерком в преступлениях сирийских наемников в Ливии, помимо уже привычных грабежей и убийств, стало похищение и изнасилование молодых девушек, в том числе похищение в сексуальное рабство.

المرتزقة السوريون فى ليبيا يخطفون النساء

اين انتم ايها الليبيون الاحرار ونساؤهم تختطف https://t.co/HU3WvTSgJZ — بسام (@RsOG4E0rcoUsuBg) May 20, 2020

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) приводило запись телефонного разговора одного из террористов ПНС с сирийским наемником об изнасиловании молодой девушки. В ходе беседы боевик попросил отправить ему и его сослуживцам «гуманитарную помощь» в качестве еще нескольких девушек — по его словам, это поможет им «лучше сражаться против ЛНА».

Еще один яркий пример преступлений против гражданского населения в разных странах со стороны Турции — похищение доктора из клиники в Африне (Сирия) в 2019 году. Известно, что мужчина подвергался пыткам. Другой случай был запечатлен на видео — боевики сняли процесс избиения и убийства женщины неподалеку от Кобани.

Кроме того, жители разных регионов часто жалуются на кражу домашнего скота. А вот захват заложников и бесконечные контрабанды наркотиков и вооружения стали для мирных граждан печальной обыденностью.

Бесчинства происходят в каждом городе, куда бы ни пришли турецкие интервенты — так, например, при захвате Сурмана и Сабраты протурецкие боевики освободили из заключения боевиков «Исламского государства»1 (деятельность террористической группировки запрещена в РФ), привлекая их сражаться на своей стороне.

Подробнее ознакомиться с преступлениями сирийских боевиков, нанятых Турцией, можно по ссылке.

1 Организация запрещена на территории РФ.