Террористы ПНС похищают стариков-долгожителей, требуя выкуп

Мисурата, 27 мая. «Правоохранители» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии три дня назад похитили 90-летнего Абдусалама Айбару в Мисурате — подобные преступления совершаются в любом ливийском городе, где присутствует турецкий военный контингент.

3days ago 90 year-old Abdulsalam Ajbara was kidnapped by a #GNA Misrata militia. This comes days after his son was kidnapped and only released after paying a ransom. #Libya pic.twitter.com/IdCadPSLyd