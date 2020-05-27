Немецкий политолог Рар объяснил, почему США не смогут поставить весь мир на колени

Соединенные Штаты всеми силами хотят остановить «Северный поток — 2» и выбить Россию с европейского газового рынка, но вместо этого они обратят против себя весь мир. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил немецкий журналист и политолог Александр Рар.

«Северный поток — 2» под угрозой санкций

Соединенные Штаты хотят ввести санкции против российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом в интервью немецкому Handelsblatt заявил американский посол в Германии Ричард Гренелл.

«Новые санкции находят одобрение всех партий (Республиканской и Демократической. — Прим. ФАН)», — заявил он.

Кроме того, Гренелл добавил, что, несмотря на идущую в Соединенных Штатах президентскую избирательную кампанию, законопроект об ограничительных мерах против «Северного потока — 2» могут принять достаточно быстро. Более того, американский посол призвал Берлин пересмотреть свою политику в отношении Москвы.

В свою очередь оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG назвал американские санкции привычным средством политики Вашингтона. Кроме этого, в компании напомнили, что Европейская комиссия назвала такие ограничительные меры нарушением международного права.

«США настроят всех против себя»

Как отметил Александр Рар, американцы ошибаются, если они думают, что могут весь мир своими санкциями поставить на колени. Они хотят вести торговую войну против Китая, вводят санкции против Ирана, Венесуэлы и других стран.

«Сейчас хотят ввести новые санкции против России, косвенно — против Германии, Европейского союза, тех стран, которые поддерживают Россию в «Северном потоке — 2». Думаю, американцы хотят всеми силами остановить «Северный поток — 2» и таким образом выбить своего потенциального конкурента с европейского газового рынка», — пояснил Александр Рар.

По мнению немецкого политолога, подобными действиями США настроят мировую общественность против себя. Потому что во времена пандемии нового типа коронавируса все настроены на сотрудничество и на замораживание конфликтов.

«Только США не хотят этого. Думаю, такое поведение не пойдет в угоду Америке», — заключил Александр Рар.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении «Северного потока — 2».

В свою очередь, депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.