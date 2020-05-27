Латынина оправдывает неудачи Запада в разработке вакцины, «не замечая» успехи ученых из РФ

Москва, 27 мая. Ученые всего мира усердно работают над созданием вакцины от коронавируса в сжатые сроки, пока политтехнологи используют пандемию в информационных войнах. Российские «либералы» продолжают паразитировать на ситуации с коронавирусом, пытаясь принизить достижения российских ученых в разработке вакцины.

Журналист Юлия Латынина в эфире «Эха Москвы» раскритиковала российские методы борьбы с коронавирусом, заявив, что «наш способ лечения – это патриарх с иконой».

Очередным антироссийским высказыванием отличился и Михаил Ходорковский. Сообщение о том, что разработанная российскими учеными вакцина показала нужный результат – выработку антител, Ходорковский сопроводил черной шуткой.

Латынина особое внимание уделила зарубежным вакцинам и уникальности продукта американской компании Moderna. Кроме того, журналист призвала не ставить крест на вакцине из Оксфорда, которая не оправдала надежд ученых.

Вирусолог, замдиректора по науке FDA (Федерального агентства по регулированию в области пищевой продукции и лекарств США) Константин Чумаков, на которого ссылается Латынина, в интервью на «Эхе Москвы» прокомментировал исследование об использовании противомалярийных препаратов гидроксихлорохина и хлорохина в лечении COVID-19. Издание Ходорковского «МБХ-медиа» выпустило статью, в которой заявило о «смертельной опасности» лечения данными медикаментами. «МБХ-медиа» раскритиковало Минздрав РФ за использование препарата, хотя он также применяется в США, Бразилии и других странах мира.

Чумаков скептически отнесся к «сенсационному» исследованию, подчеркнув, что другие исследования доказали эффективность этого препарата.

«Он дает какие-то побочные осложнения. Но не такие уж сильные. Сказать, что он яд и отрава – это неправильно», — отметил вирусолог.

Ранее гендиректор Научного центра вирусологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что центр собирается начать клинические испытания вакцины от коронавируса в конце июня. Глава Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что сотрудники центра, занимающиеся разработкой вакцины, а также он сам, уже сделали себе прививки от коронавируса, в результате чего у них выработались антитела.

Анализируя публикации в западных и российских оппозиционных СМИ, становится очевидно, что журналисты намеренно принижают или вовсе игнорируют достижения в разработке вакцины в РФ, рекламируя западные препараты. Преследование своих политических целей для многих из них оказалось главнее борьбы с коронавирусом.