Кремль прокомментировал возможность отмены ограничений в Москве к параду Победы

Москва, 27 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил возможность отмены ограничений в Москве к параду Победы.

Представитель Кремля призвал исходить из того, что за месяц ситуация с коронавирусом поменяется и будут внесены соответствующие коррективы.

«Говоря о параде, мы с вами говорим о 24 июня. Все-таки до этой даты еще месяц, и мы видим, что ситуация развивается, развивается она и в Москве, причем сейчас констатируют положительные тенденции», — отметил Песков.

Накануне президент РФ Владимир Путин сообщил, что парад Победы на Красной площади в Москве состоится 24 июня. Президент отдал распоряжение незамедлительно начать подготовку к проведению Парада Победы, обеспечив при этом самый строгий режим безопасности, — чтобы «свести риски к минимуму». Датой проведения акции «Бессмертный полк» предварительно назначено 26 июля.

В этом году все массовые мероприятия, приуроченные к годовщине Победы, были перенесены на более поздний срок из-за пандемии коронавируса. Ранее Песков сообщал, что полноценное празднование Дня Победы состоится, когда позволит эпидемиологическая обстановка.