Песков рассказал, получит ли Зеленский приглашение на парад Победы

Москва, 27 мая. Приглашения на парад Победы, запланированный на 24 июня в Москве, будут возобновлены для лидеров стран СНГ, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока мы придерживаемся критерия о том, что на Парад Победы будут возобновлены приглашения главам государств СНГ», — сказал представитель Кремля.

На просьбу уточнить, вышла ли Украина из СНГ, Песков заявил: «Если вам это не ясно, как нам может быть это ясно?»

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин объявил, что парад Победы состоится в Москве 24 июня. Глава государства поручил министру обороны России Сергею Шойгу максимально тщательно подготовиться к этому мероприятию. Дата 24 июня выбрана не случайно: именно в этот день 75 лет назад состоялся первый легендарный исторический парад победителей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что с большой долей вероятности день парада Победы сделают выходным.

Пандемия коронавируса внесла изменения в программу празднования Дня Победы в России. В частности, в российских городах вместо традиционных парадов прошли только авиационные, акция «Бессмертный полк» была в онлайн-формате.