Депутаты Госдумы РФ поздравили Санкт-Петербург с Днем города. ФАН-ТВ

27 мая Северная столица России празднует День города. Санкт-Петербургу в этом году исполнилось 317 лет.

Любимый город на Неве поздравили депутаты Государственной думы России.

«Дорогие ленинградцы, петербуржцы, разрешите поздравить вас с нашим любимым праздником — днем основания нашего города. Наши предки создали и оставили нам самый лучший город нашей страны, да не только страны, один из лучших городов мира. Наши отцы и деды сохранили его для нас, за это им низкий поклон и вечная память тем ленинградцам и блокадникам, которых сегодня с нами нет»,— сказал Сергей Вострецов, депутат Государственной думы России.

Коренной петербуржец Виталий Милонов поздравил город и признался ему в любви.

«Дорогой Санкт-Петербург, ты самый лучший, самый душевный, самый прекрасный город на Земле. Где бы мы не находились, мы всегда знаем, что Петербург в нашем сердце, и всегда знаем, что мы очень любим тебя. С днем рождения!», — поздравил Петербург Виталий Милонов.

Сергей Боярский тоже присоединился к поздравлениям. Он сделал музыкальный подарок с гитарой у Ленинградского вокзала в Москве.

«Мое сердце начинало биться на берегах Невы и остается там всегда, где бы я ни находился. Я люблю Крюков канал и Мойку, люблю наше питерское серое небо, наши дворы-колодцы, поребрики, парадные, Довлатова и Цоя и, конечно же, болею за «Зенит», — сказал Сергей Боярский, депутат Государственной думы России.

Депутат Государственной думы РФ Евгений Марченко напомнил немного о личности отца-основателя города на Неве.

«Дорогие земляки, от всего сердца поздравляю вас с днем рождения нашего великого Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург неразрывно связан с отцом-основателем Великим Петром. Великий Петр много и славно потрудился для России. Он прорубил окно в Европу, создал наш великий Санкт-Петербург, победил в Северной войне, создал практически с нуля российский флот. Он по сути заложил основы современной России», — считает Евгений Марченко.

Дата празднования дня города была выбрана не случайно. 27 мая 1703 года был заложен первый камень в строительстве крепости Санкт-Питер-Бурх, теперь это любимая всеми петербуржцами и туристами Петропавловская крепость.