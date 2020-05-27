Названы целебные свойства прикосновений

Москва, 27 мая. Прикосновения играют куда более важную роль в жизни человека, чем принято считать. Ученые из США опубликовали исследование, в котором описали чудодейственные свойства прикосновений.

Исследователи из Университета Северной Каролины доказали, что регулярные объятия способны приводить в норму артериальное давление, выравнивать сердцебиение, а также помогают во время приступов астмы и мигрени. Это далеко не все целебные свойства обычных объятий, передает Planet Today.

Так, ученым удалось выяснить, что прикосновения благоприятно влияют на работу иммунной системы, которая может давать сбои из-за стресса. Тактильный контакт помогает бороться со стрессом. Отмечается, что положительный эффект могут давать даже дружеские похлопывания по спине. Ученые выяснили, что подобные манипуляции могут быть одним из факторов успешности спортивных команд. Спортсменам удается достичь более высоких результатов, если сокомандники подбадривают друг друга подобным образом.

Стоит также отметить, что исследования ученых из Института Кинси показали, что объятия являются важным элементом, который позволят укрепить романтические отношения. Они играют даже большую роль, чем поцелуи. К такому выводу исследователи пришли, опросив тысячу мужчин в возрасте от 40 до 70 лет.