В России утвердили правила профилактики коронавируса

Москва, 27 мая. Федеральная служба по надзору в сфере защиты и благополучия человека составила санитарно-эпидемиологические правила для профилактики коронавируса до 2021 года.

Постановление было опубликовано на интернет-портале правовой информации. Правила устанавливают нормативы к организации профилактических, санитарно-противоэпидемических мероприятий.

В документе можно найти особенности и порядок лабораторной диагностики, наблюдения за распространением возбудителя. Кроме того, там описаны правила профилактики внутрибольничного инфицирования, дезинфекции вещей и зданий. Есть главы, посвященные изоляции для людей с подозрением на опасную инфекцию, а также «гигиенического воспитания» россиян.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила, что масочный режим в России продлится еще месяц или два. По ее словам, миру в целом и России в частности придется еще долго жить с коронавирусом. Попова отметила, что эпидемиологическая обстановка в России постепенно стабилизируется, снижается ежедневное число регистрируемых случаев COVID-19. Однако за границу пока выезжать крайне нежелательно, добавила она.

Масочный режим ввели в Москве и других регионах России в качестве меры борьбы с распространением инфекции. С 12 мая россияне обязаны использовать средства индивидуальной защиты — маски, респираторы и перчатки — при посещении магазинов, торговых центров, при поездках на любых видах общественного транспорта, в такси.