Мишустин обсудил с премьер-министром Белоруссии меры по борьбе с коронавирусом

Москва, 27 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом. Об этом сообщила пресс-служба российского правительства.

«Главы правительств обсудили широкий круг актуальных вопросов российско-белорусского торгово-экономического взаимодействия, обратив особое внимание на меры по борьбе с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Стороны договорились активизировать совместную работу по линии министерств здравоохранения и санитарно-эпидемиологических служб. Кроме того, Румас поблагодарил Москву за оперативные поставки продовольствия по просьбе Минска.

Мишустин и Румас поддержали дальнейшее углубление интеграции двух стран в рамках создания Союзного государства и выступили за создание максимально благоприятных условий для формирования экономического сотрудничества, которое позволит повысить уровень благосостояния как россиян, так и белорусов. Также в ходе переговоров поднимались вопросы энергетического сотрудничества. Мишустин обратил внимание на важность четкого выполнения двусторонних договоренностей, определяющих параметры взаимодействия в нефтегазовой сфере. Обсуждение энергетических вопросов продолжится по линии соответствующих ведомств.

Кроме того, премьер-министры обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и подчеркнули, что для братских народов России и Белоруссии этот праздник имеет особое значение. Также главы правительств обсудили график предстоящих контактов в рамках Союзного государства и Евразийского экономического союза.