Департамент сельского хозяйства Сирии оценил, что урожай черешни в этом сезоне составит не менее 2700 тонн. Насколько эффективно развивается сельское хозяйство в САР, сообщил политолог Юрий Самонкин.

Плодородные почвы

Директор департамента в провинции Эль-Кунейтра Хуссейн Салан рассказал корреспонденту агентства САНА, что черешней засажено 100 гектаров, в основном на неорошаемой земле.

Несмотря на то, что большая часть территории Сирийской Арабской Республики — это пустыня, ряд ее провинций обладает огромным потенциалом для развития сельского хозяйства. К ним относятся в большей мере Ракка и Идлиб. Плодородные почвы Ракки способны давать по несколько урожаев в год.

Большая часть населения провинции занята сельским хозяйством в долине реки Оронт, где на плодородных почвах прекрасно растет виноград, хлопок, пшеница, инжир и другие культуры. На долю сельского хозяйства приходится около 30% национального дохода. В настоящее время сельское хозяйство Сирии переживает некоторый подъем благодаря стараниям правительства Башара Асада.

Производство на территории САР

Пахотнопригодные земли составляют около 30% площади страны. Они узкой полосой тянутся вдоль побережья и имеют плодородные почвы и высокое увлажнение. На этих землях выращивают фрукты, табак, оливки и хлопок. Полузасушливое нагорье протянулось от Голанских высот и Дамаска до границы с Турцией.

Из зерновых в Сирии выращивают в основном пшеницу и ячмень, которые занимают около 2,5 млн га, или почти 1/2 всех посевных площадей. Среди технических культур важнейшей является хлопчатник, им обычно засевают 130–180 тыс. га, что зависит от погодных условий. В стране выращивают также кукурузу, сахарную свеклу, бобовые, просо, плодовые и масличные культуры.

Фермеры возвратились домой

Фермеры возвратились в освобожденные пригороды сирийского Алеппо и увлеклись земледелием. После продажи продуктов на рынке, на вырученные средства закупят солярку для трактора, и цикл повторится. В Сирии собирают по 4 урожая за год.

Капусту, мяту, укроп, редиску, чеснок — все это фермеры собирают руками. Все сельхозпроизводство ручное, практически никакой автоматизации и техники.

Страна вышла из кризиса

Насколько успешно в Сирии возрождается сельское хозяйство, в беседе с Федеральным агентством новостей сообщил политолог Юрий Самонкин.

«Практически страна вышла из агропромышленного кризиса и развивает свой капитал. Большинство точек оплота терроризма уничтожено на территории Сирии, сохраняется только сложная ситуация на территории Идлиба, которую сирийское руководство сможет решить. Сирия — это страна с уникальным и мягким климатом, и сельское хозяйство является одним из приоритетов агропромышленного комплекса», — считает эксперт.

Производство в Сирии

Напомним, что департамент сельского хозяйства провинции Дамаск завершил все необходимые приготовления для начала сбора урожая пшеницы и ячменя.

Директор департамента Арфан Зияда сообщил, что к приему урожая пшеницы были подготовлены четыре центра. По предварительным оценкам, урожай пшеницы составит около 48 487 тонн с 16 688 гектаров. Кроме того, разработан план действий в чрезвычайных ситуациях для защиты посевов от пожаров.