Москва начинает снимать ограничения. События дня. ФАН-ТВ

Москва готова к выходу из карантина на I и II этапах
Москва готова постепенно выходить из карантина и снимать введенные на время пандемии ограничения. Об этом сегодня в ходе онлайн-совещания заявила руководитель городского управления Роспотребнадзора Елена Андреева. Такие новости из Москвы — хороший знак для всей России, ведь в столице и области ситуация с коронавирусом была наиболее тяжелой, на регион приходилось едва ли не половина всех заболевших в стране. Сегодня же индекс распространения COVID-19 опустился до 0,85. Во многом, благодаря сознательности граждан.
«Те меры и усилия, которые были предприняты, на сегодняшний момент позволяют нам говорить о том, что мы не просто вышли на плато в городе. Мы плавно снижаемся, правда, эти снижения мы воспринимаем очень взвешенно и никакой эйфории по этому поводу не испытываем. Потому что ситуация могла измениться после майских праздников, но слава богу нас услышали москвичи и нарушений режима мы не фиксировали», — рассказала Елена Андреева.
Учитывается также количество свободных коек в медицинских учреждениях, тестирование населения на инфекцию. По этим показателям Москва готова уже сейчас снимать ограничения первого этапа и почти сразу же — второго.
США обвинили Россию в переброске авиации в Ливию
Командование вооруженных сил США в Африке обвинило Россию в переброске боевых самолетов в Ливию. Американские силовики заявляют, что истребители МиГ-29 и Су-35, якобы, направлены для помощи Ливийской национальной армии, которой командует маршал Халифа Хафтар. Причем отправлены были «тайно» — западные СМИ пишут, что сначала самолеты находились на Сирийской авиабазе Хмеймим, где их красили и стирали опознавательные знаки. В качестве «доказательств» приводятся снимки Хмеймима, где подразделения ВКС РФ находятся постоянно с 2015 года. Правда дата съемок почему-то подверглась цензуре. На фото с воздуха нет вообще ничего, кроме, собственно самолетов в воздухе, без привязки к локации. Качество снимков не позволяет даже назвать модель истребителя с уверенностью. На этом аргументы Штатов по голословному обвинению иссякают.
Два Су-35 ВКС РФ перехватили «разведчика» США
На этом «воздушно-словесные» войны не заканчиваются, Шестой флот ВМС США заявил о небезопасной манере пилотирования и непрофессионализме российских летчиков. Дело в том, что два экипажа Су-35 недавно совершили вынужденный перехват американского самолета-разведчика над Средиземным морем. Инцидент попал на камеры. Российские истребители сопроводили Poseidon P-8A с двух сторон, что якобы лишило Poseidon возможности безопасно маневрировать. Минобороны уже заявляло, что российские летчики соблюдают все международные стандарты. Добавим, что кроме шпионских функций P-8 способен нести на борту до 9 тонн вооружения, включая противокорабельные ракеты.
Верховный суд отклонил требования Игнатьева о соцгарантиях
Верховный суд частично вернул бывшему главе Чувашии Михаилу Игнатьеву исковое заявление. Его отклонили по части требований на дополнительные социальные гарантии и права. Как сообщает пресс-служба суда, этот вопрос не входит в компетенцию данной инстанции. Ну а ту часть заявления, где Игнатьев оспаривает решение президента России о досрочном прекращении полномочий главы Чувашии, Верховный суд еще не рассмотрел. 20 мая документ был принят к судопроизводству.