Москва начинает снимать ограничения. События дня. ФАН-ТВ

Москва готова к выходу из карантина на I и II этапах

Москва готова постепенно выходить из карантина и снимать введенные на время пандемии ограничения. Об этом сегодня в ходе онлайн-совещания заявила руководитель городского управления Роспотребнадзора Елена Андреева. Такие новости из Москвы — хороший знак для всей России, ведь в столице и области ситуация с коронавирусом была наиболее тяжелой, на регион приходилось едва ли не половина всех заболевших в стране. Сегодня же индекс распространения COVID-19 опустился до 0,85. Во многом, благодаря сознательности граждан.

«Те меры и усилия, которые были предприняты, на сегодняшний момент позволяют нам говорить о том, что мы не просто вышли на плато в городе. Мы плавно снижаемся, правда, эти снижения мы воспринимаем очень взвешенно и никакой эйфории по этому поводу не испытываем. Потому что ситуация могла измениться после майских праздников, но слава богу нас услышали москвичи и нарушений режима мы не фиксировали», — рассказала Елена Андреева.

Учитывается также количество свободных коек в медицинских учреждениях, тестирование населения на инфекцию. По этим показателям Москва готова уже сейчас снимать ограничения первого этапа и почти сразу же — второго.