ФСБ РФ обнаружила 13 подпольных оружейных мастерских

Москва, 27 мая. ФСБ России в ходе масштабной спецоперации от Крыма до Дальнего Востока выявила 13 подпольных оружейных мастерских, всего было изъято 188 единиц огнестрельного оружия, говорится в пресс-релизе спецслужбы.

К незаконному бизнесу были причастны жители Москвы, Подмосковья, Петербурга, Ленинградской области, Крыма, Удмуртии, Хабаровского края, Ивановской, Новосибирской и Рязанской областей.

«Прекращена деятельность 13 подпольных мастерских по модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием», — говорится в сообщении.

Всего сотрудникам ФСБ РФ было изъято 188 единиц огнестрельного оружия, в том числе автоматы Ак-12, АК-103, винтовки «Винторез» и американские M-16 и M-4, пистолеты Ярыгина, Стечкина, а также три гранатомета.

Помимо этого, у нелегальных оружейников было 20 кило взрывчатки, 35 гранат, более 16 тысяч патронов и глушители. Среди изъятого значительное количество оружия времен Великой Отечественной войны.