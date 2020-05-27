Морозов назвал «рутинным заявлением» угрозы МИД Украины «ударить» по России

Российский МИД, назвав итоги правления президента Украины «декларацией о благих намерениях», не нашел более вежливых «формулировок», поскольку все действия властей страны идут в ущерб украинцам. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы Антон Морозов.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал упрек главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в сторону российского внешнеполитического ведомства. Как указал украинский министр, подобные высказывания за последние шесть лет стали «типичной ситуацией».

«Обратите внимание: как правило, не мы атакуем российский МИД подобными оскорбительными и безосновательными заявлениями, а они нас», — заявил Кулеба.

Дипломат отметил, что «если бьют, надо бить в ответ», и пообещал МИД РФ «ответки» до того момента, пока ведомство будет «себе позволять подобное».

«Хотя я предпочел бы обсуждать с главой российского МИД [Сергеем] Лавровым прекращение военных действий [в Донбассе] и пути мирного урегулирования, а не виртуозность владения пропагандистской риторикой», — резюмировал он.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов полагает, что министерство иностранных дел Украины делает «рутинные заявления» по фактам, которые вызывают возмущение у России.

«Если нашим украинским «партнерам» требуется какая-то вежливая формулировка, то они могут выступить с соответствующим заявлением. Но мне кажется, что здесь нужно придерживаться сути вопроса. Пока что мы видим, что на Украине не происходит нормального политического процесса. Все действия, которые там предпринимаются, делаются в ущерб собственным гражданам. Это касается, в том числе, жителей Крыма и Донбасса, которые сохранили украинское гражданство. Поэтому, видимо, у некоторых чиновников в министерстве иностранных дел России не хватает достаточных формулировок, чтобы более вежливо реагировать на подобное», — объяснил Морозов в интервью ФАН.

В сложившихся условиях украинским дипломатам следует выстраивать диалог с российскими коллегами на более «сдержанных тонах», уверен парламентарий.

«Народы двух стран заинтересованы в сближении позиций и выстраивании конструктивного диалога. Мы все-таки родственные души, и нас очень много связывает. Поэтому мы должны уважать друг друга и не переходить на личности с оскорблениями. Тем не менее риторика подобного высказывания МИД Украины выходит за рамки дипломатии», — добавил он.

Напомним, 20 мая российский МИД прокомментировал итоги правления Владимира Зеленского на Украине. Российские дипломаты констатировали, что Киев до сих пор продолжает сохранять «линию на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией». В ведомстве отметили, что в ходе правления Зеленского «русофобия получает на Украине новое дыхание».

Депутат Госдумы Константин Затулин также заявил, что нынешние власти Киева продолжают политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.