Милонов рассказал, как РПЦ накажет распространявшего фейки о COVID-19 схиигумена Сергия



Фейки о коронавирусе необходимо строго пресекать — особенно, если они проистекают от представителей такого облеченного доверием населения религиозного института, как Русская православная церковь. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

Так собеседник ФАН прокомментировал решение Екатеринбургской епархии лишить схиигумена Сергия права проповедовать после того, как он публично начал протестовать против проводимой государством антикоронавирусной политики. В частности, он заявил своим прихожанам, что их хотят поместить в «электронный лагерь сатаны» и «беззаконно сажают на самоизоляцию», после чего призвал их выходить на улицу.

«Такие заявления находятся вне компетенции как священников, так и в целом Русской православной церкви, — заявил Милонов. — Тема, о которой говорил Сергий, носила светский, а не духовный характер, а потому касаться ее ему не следовало. И уж тем более не следовало говорить о действиях властей по борьбе с эпидемией в такой резкой форме, наверняка смутившей многих его прихожан».

Парламентарий отметил, что речь схиигумена ярко контрастирует с официальной позицией церкви, которая осознает всю опасность распространения коронавирусной инфекции и делает все, чтобы этому помешать.

«Согласитесь, было бы странно, если бы эпидемиолог рассказывал нам о том, как правильно вести богослужение, — сказал депутат. — Но и не менее странно, когда священнослужитель дает советы по борьбе с эпидемией. Так что решение Екатеринбургской епархии весьма разумно, поскольку подобного рода радикальные заявления дезинформируют верующих и способствуют формированию у них недоверия к церкви».

По словам собеседника ФАН, распространение фейков о коронавирусе «не красит того, кто выступает с амвона» (специальное сооружение в христианском храме, предназначенное для чтения Священного Писания).

«Сам того не ведая, схиигумен выражал поддержку тем западным силам, которые с целью создания паники всяческим образом пытаются нагнать волну лжи о том, как проходит борьба с эпидемией в России, — сказал Милонов. — Так поступают только враги нашей страны, к которым, надеюсь, Сергий себя не причисляет».

Парламентарий надеется, что меры воздействия, которые будут применяться к священнослужителю, будут носить исключительно дисциплинарный характер со стороны РПЦ — по его словам, ему бы очень не хотелось, чтобы Божий человек «попал в нехорошую ситуацию» и был задержан правоохранительными органами.