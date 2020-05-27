Ветеринар объяснил, как обезопасить себя и своего питомца от коронавируса

Москва, 27 мая. Специалисты объяснили, может ли коронавирусная инфекция передаваться от животного к человеку. На фоне того, что в РФ впервые опасная инфекция была выявлена у пятилетней кошки многих обеспокоил этот вопрос. О профилактике опасного заболевания у животных, а также о вероятности его передачи хозяину рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Стоит отметить, что заболевшая коронавирусом кошка в данный момент находится на карантине. Шеляков заявил, что ученым давно известны факты заболевания животных респираторными инфекциями, но они являются видоспецифичными и передаются только представителям своего же вида.

«То же самое с коронавирусами. Они видоспецифичны и опасности не представляют. Более того, у кошек он настолько распространен, что, по некоторым данным, до 80% кошек носят коронавирус. Те люди, которые общаются с кошками, имеют даже большую устойчивость к вирусам этой группы», — пояснил ветеринар.

При этом он отметил, что существует вероятность заразиться видоспецифичным вирусом при определенных обстоятельствах. Однако подобное может произойти лишь при каком-то «катастрофическом состоянии здоровья». Врач настоятельно рекомендует беспокоится о простых правилах гигиены, питому что питомец может стать переносчиком опасного вируса, но не являться его носителем, передает «Инфореактор».

«Выходим мы, например, с собакой погулять. Но до этого какой-то больной человек прошел по этому газону — чихнул, плюнул. Собачка наступила в эти свежие, можно сказать, человеческие массы, этой лапкой потерла себе ухо, облизнула лапу, и вот вирус находится на собаке. Вы погладили собаку, потерли глаза — это гораздо более актуально, внешний фактор передачи», — объяснил специалист.

Эксперт посоветовал чаще мыть свои руки и тщательно вымывать лапы животному после прогулки. Он подчеркнул, что не нужно избегать общения с животным, но необходимо строго соблюдать правила гигиены. Такой подход поможет обезопасить как самого домашнего питомца, так и хозяина.