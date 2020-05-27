Сирия, 27 мая. Центр гуманитарного разминирования (ЦГР) Армении сообщил о завершении подрывных работ на юге Алеппо. Военный конвой США прибыл в Хасаку. Склад боеприпасов террористов на западе Идлиба был уничтожен в результате взрыва, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: обследуют районы пустыни Бадия аш-Шам на западе Дейр-эз-Зора.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: пережила взрыв западнее города Джиср аш-Шугур в провинции Идлиб.

Международная коалиция: заявила об уничтожении высокопоставленного террориста ИГ1 в Дейр-эз-Зоре.

Соединенные Штаты: переправили очередной военный конвой из Ирака в Хасаку.

Военная полиция РФ: совместно с ВС Турции провела патрулирование трассы М-4 в Идлибе.

Провинция Алеппо

Центр гуманитарного разминирования (ЦГР) Армении сообщил о завершении работ по зачистке местности в южной части Алеппо. Отмечается, что армянским инженерным подразделениям удалось разминировать более 50 тысяч квадратных метров территории. Обследование местности привело к выявлению порядка 200 взрывоопасных предметов. Правительство САР выразило свою благодарность армянскому народу. В церемонии передачи зачищенных земель приняли участие заместитель губернатора Алеппо Ахмед Ясин, генеральный консул Армении Армен Саркисян, а также руководство российского Центра по примирению враждующих сторон.

Провинция Дейр-эз-Зор

В Западном Дейр-эз-Зоре продолжается операция Сирийской Арабской Армии (САА) и Национальных сил обороны****** (NDF), направленная на выявление подпольных групп «Исламского государства»1. Военный источник в сети Telegram (Oleg_Blokhin) передает, что союзники обследуют территорию пустыни Бадия аш-Шам к западу от города Меядин, где могут скрываться члены так называемых спящих ячеек ИГИЛ1.

Между тем международная коалиция заявила о нейтрализации одного из высокопоставленных террористов ИГИЛ в восточной части провинции. Утверждается, что боевик по имени Мутаз аль-Джабури был уничтожен вместе с двумя своими сообщниками. Джабури осуществлял подпольную деятельность как в Сирии, так и на территории Ирака. Никаких подробностей о проведенной спецоперации пока не поступало. По неподтвержденным данным, на местонахождение главаря ИГИЛ указал один из ранее задержанных джихадистов.

Провинция Идлиб

В западной части Идлиба прогремел взрыв. Согласно информации Twitter-канала (m3nati), детонировало СВУ, заложенное в небольшом поселении к западу от Джиср аш-Шугура. По предварительной информации, взрыв произошел на складе боеприпасов террористов. О том, какая из антиправительственных бандгрупп имеет отношение к случившемуся, пока неизвестно. Напомним, районы на западе провинции находятся в оккупации группировок «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Исламская партия Туркестана» (запрещена в РФ), а также связанных с ними формирований.

Между тем в регионе вновь состоялось совместное российско-турецкое патрулирование. Как передает на свей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), прикрытие объединенным отрядам военной полиции РФ и ВС Турции обеспечивали три самолета ВКС России. Напомним, совместный мониторинг шоссе М-4 является одним из условий соглашения Турции и РФ от 5 марта.

Провинция Хасака

Информационное агентство SANA News сообщает о том, что на территорию Хасаки въехала очередная колонна с подкреплениями США. Конвой грузовиков со стройматериалам и материально-техническим оборудованием прибыл из Иракского Курдистана через пограничный переход «Аль-Валид». Предполагается, что далее он проследует в сторону Дейр-эз-Зора, где планируются работы по расширению имеющихся и строительству новых американских военных баз.

Как известно, США преследуют цель расширения своего влияния на востоке Сирийской Арабской Республики (САР), чтобы продолжить незаконную эксплуатацию нефтяных месторождений в стране.

1 Организация запрещена на территории РФ.