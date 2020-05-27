В Общественной палате предложили ответ на массовое удаление российских каналов в YouTube

Американская корпорация Google, владеющая видеохостингом YouTube, а также западные соцсети в последнее время все чаще прибегают к актам политической цензуры. Один из последних примеров — удаление YouTube-каналов Федерального агентства новостей, а также изданий «Крым-24», News Front и Anna News.

Рабочая группа по защите прав пользователей Интернета Общественной палаты РФ посвятила этой теме экстренное онлайн-заседание. Главный вопрос — как противостоять политической цензуре Запада в условиях бесконечных блокировок со стороны американских ресурсов, на которых работают российские медиа и которыми пользуются граждане РФ.

Один из спикеров — блогер Вадим Манукян — поделился с Федеральным агентством новостей планами участников рабочей группы.

Цензура не пройдет. Колонка Вадима Манукяна

Председатель комиссии по СМИ общественной палаты РФ Александр Малькевич собрал представителей медиа и экспертов, чтобы совместно выработать концепцию противостояния западным ресурсам, которые ведут откровенную информационную войну против российских СМИ и лидеров общественного мнения из РФ.

В начале дискуссии гендиректор Федерального агентства новостей Евгений Зубарев напомнил, что ФАН подвергается цензуре со стороны Запада не впервые. Первый раз это произошло еще в 2017 году, когда Google без всяких причин заблокировал YouTube-канал редакции. Ну, а в 2020-м американский интернет-гигант довершил начатое. Было принято решение начать судебные процедуры в США для отстаивания интересов ФАН, рассказал Зубарев.

Корреспондент News Front Сергей Веселовский заявил, что их ресурс тоже не собирается мириться с блокировкой. Планируются судебные баталии. Веселовский предложил наказывать тех, кто пытается вводить санкции против российских медиа. По мнению журналиста, новоявленных западных цензоров нужно лишить возможности зарабатывать на российских пользователях. Возможно, именно удар по кошельку кое-кого на Западе отрезвит, отметил Сергей.

Генеральный директор АНО «Телерадиокомпания Крым» Вадим Первых (их канал «Крым-24» тоже попал под цензуру Google) заявил, что они больше не намерены возвращаться в YouTube. Руководитель проектов корпоративных коммуникаций МИА «Россия сегодня» Игорь Наймушин резонно заметил, что западные соцсети и видеохостинги прекрасно слышат окрики из США, и именно Вашингтон сегодня диктует там свои правила.

Согласен с этой точкой зрения и считаю, что нам пришло время перенимать этот американский опыт. Если приходится разговаривать с позиции силы, мы должны начать это делать. Конечно, не хотелось бы, чтобы гражданское общество переходило к формату акций по примеру той, что произошла у офиса Google 26 мая с участием подписчиков канала WarGonzo. Но это, на мой взгляд, следствие того, что происходит, когда на Западе перестают всерьез воспринимать нашу страну.

В ходе своего выступления я предложил инициировать поправки в наше законодательство, предусматривающие ответственность западных площадок, которые занимаются откровенной политической цензурой в отношении граждан РФ и российских СМИ. По Конституции РФ цензура в России запрещена, а значит — если западные ресурсы работают у нас и нарушают наш основной закон, они должны нести за это ответственность.

В ходе обсуждения члены рабочей группы ОП РФ предложили ответ на массовое удаление российских аккаунтов в YouTube, выдвинув инициативу сделать Крым пилотным регионом, в котором будут отрабатываться наши контрсанкции на западную цензуру. Было предложено именно в Крыму проработать формат блокировок западных ресурсов, которые препятствуют работе российских медиа и безосновательно удаляют аккаунты лидеров общественного мнения из России.

Подводя итоги дискуссии, глава комиссии по СМИ ОП РФ Александр Малькевич предложил пилотным проектом по блокировке западных интернет-ресурсов выбрать Twitter, поскольку эта соцсеть не слишком популярна среди российских пользователей.

Чтобы Россия не была вынуждена идти на крайние меры, западные ресурсы должны вести прозрачную политику блокировок, понятную всем пользователям. Американские интернет-корпорации также обязаны отказаться от откровенной цензуры по непонятным мотивам.

Малькевич подчеркнул, что нам важно создать свои российские площадки, которые со временем полностью заменят западные. Он также отметил, что молниеносная реакция в виде блокировок должна быть в случае удаления официальных аккаунтов Российской Федерации, как это было недавно во время вынужденного недельного «молчания» аккаунта Россотрудничества в Twitter.

Со своей стороны, добавлю, что в свое время ресурс Linkedin не хотел соблюдать законодательство РФ и был за это заблокирован. Кто сегодня вспоминает об этом ресурсе? Никто! Мы так же забудем и о других западных площадках, но для этого нам нужны эффективные отечественные аналоги. Надежный Интернет должен начать работать по-настоящему!