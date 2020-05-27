Володин предложил Минэкономразвития обсудить с регионами начало туристического сезона

Москва, 27 мая. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил министру экономического развития Максиму Решетникову совместно с субъектами обсудить перспективу летнего внутреннего туризма. Об этом он сообщил на пленарном заседании палаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Давайте мы вместе с министерством экономического развития обсудим вопрос внутреннего туризма с регионами — это было бы хорошим шагом», — предложил спикер.

Он подчеркнул, что некоторые курортные страны приглашают россиян отдохнуть этим летом на своей территории. При этом, по словам Володина, «вторая волна коронавируса может прийти к нам с Запада вместе с отдохнувшими и загоревшими гражданами».

«Турция приглашает, а мы молчим, а потом будут говорить: «Назад нас доставьте и помогите в лечении», — указал Володин. — Если только мы сейчас не начнем — в июне поздно будет этим заниматься, надо дать сигнал отрасли. Во-вторых, посмотреть, как ее поддержать, чтобы желающие отдохнуть за рубежом взвесили риски и остались здесь, поехали в Крым, в Краснодарский край, на Волге хороший отдых».

Ранее в среду на сайте стопкоронавирус.рф были опубликованы результаты исследования, согласно которым большинство россиян хотят провести отпуск на море после снятия ограничений. Всего в исследовании приняли участие 15 тысяч подписчиков Telegram-канала стопкоронавирус.рф. Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответа.